Tényleg magunk mögött tudhatjuk a harmadik hullámot

Az Index megírta, hogy a korábbinál kevesebb, 647 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, a járvány kezdete óta összesen 801 672 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma hazánkban. Az elmúlt 10 napot vizsgálva azt látjuk, hogy május 21-én: 657, május 20-án: 780, május 19-én: 633, május 18-án: 382, május 17-én: 426, május 16-án: 718, május 15-én: 1039, május 14-én: 1190, május 13-án: 1416, május 12-én: 905 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. Ez átlagosan 815 főt jelent naponta az adott időszakban.

A szombati adatok szerint összesen 22 650 tesztet végeztek, és ebből mindössze 647 alkalommal lett pozitív a teszt, ami 2,85 százalékos arányt jelent.

Ennek köszönhetően már a 7 napos mozgóátlag is 5 százalék alá süllyedt, ami azért fontos, mert az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is küszöbként tekint erre az értékre a tekintetben, hogy kontroll alatt tudja-e tartani egy adott ország a járványt.

LEGUTÓBB TAVALY SZEPTEMBERBEN VOLT KONSTANSAN ENNYIRE ALACSONYAN A VÍRUSTESZTEK POZITIVITÁSI ARÁNYA.

A tesztek mellett már a napi új fertőzöttek, valamint az elhunytak halálának visszaesése is azt jelzi, hogy visszaszorulóban van a járvány. Hamarosan ezt az is tükrözi majd, hogy elérjük az 5 millió beoltottat, és újabb lazítások jönnek. Korszakhatár lesz ez, ahogy fogalmazott a miniszterelnök a közrádióban pénteken, ami szerinte egyértelműen azt bizonyítja, hogy sikerült letörni a járvány harmadik hullámát, sőt lényegében le is győztük azt. A kormányfő a beszélgetés során kiemelte, hogy hazánk a járvány szempontjából védettebb és biztonságosabb, mint bármely más nyugat-európai ország: a felnőtt lakosság több mint 50 százaléka már vakcinához jutott, ezzel az eredménnyel pedig kiemelkedő helyet foglalunk el az európai színtéren.