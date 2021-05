Itt a szaglástréning poszt-covidosoknak

„Vegyszerszaga lett a ciginek”, „Minden nagyon büdös, a kedvenc ételeimnek olyan illata van, mint az alvadt vérnek” – ilyen és ehhez hasonló kellemetlen panaszokról számoltak be az Indexnek azok, akiknek a koronavírus miatt ment el vagy változott meg a szaglásuk. Nekik most külön ambulancia nyílik a Semmelweis Egyetemen, ahol egy speciális tréningnek köszönhetően lényegesen javulhat, de akár az eredeti állapotra is visszatérhet a páciensek érzékelése.

Mint arról korábban beszámoltunk, a koronavírus akár hetekkel a gyógyulás után is képes tüneteket produkálni. Ez az úgynevezett poszt-Covid szindróma, amelynek kezelésére az év eleje óta országszerte speciális ambulanciákat és kórházi részlegeket nyitottak. Márciusban külön részleg indult az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika sürgősségi betegellátó osztályán is, amely egy délután alatt megtelt a fertőzésen átesett kicsikkel.

Ugyanakkor, miután a szakemberek rájöttek, hogy szinte minden poszt-Covid szindrómás betegnek van valamilyen mentális tünete – leggyakrabban szorongás, egyfajta általános aggodalom –, az ő ellátásukat is külön megszervezték. Jelenleg az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet – Nyírő Gyula Kórházban kezelik őket.

Ma már azonban az is egyértelmű, hogy a koronavírus-fertőzés után a szaglás tartós elvesztése is fennállhat, de vannak, akik torz érzékelésre panaszkodnak. Jó hír, hogy már nekik is van hova fordulniuk, a héten ugyanis megnyílt az ország első szaglásambulanciája.

A Semmelweis Egyetemen a kezelést egy szaglásteszttel kezdik meg, ahol egy komplex mérőeszköz segítségével szaglásküszöböt, szagmegkülönböztetést és szagfelismerést vizsgálnak. A körülbelül 45 perces vizsgálat után minden beteg egy pontszámot kap, amely alapján besorolják, hogy normál szaglású, csökkent szaglású vagy szaglását vesztett-e. Utóbbi két esetben szaglástréninget javasolnak, a tréningidőszak végén pedig ismét tesztet végeznek a terápia értékelésére.

A szaglástréning lényege, hogy a páciens minimum 12 héten át naponta kétszer koncentráltan olyan alapillatokat szagoljon, mint a virág-, a fűszeres vagy gyümölcsillat, felidézve azok eredeti érzetét. Emellett szaglásnapló vezetését is ajánlják, amelyben a páciens heti egyszer, mindig ugyanabban az időpontban egy skálán értékeli saját szaglását.

Olvasónk, Tamás hónapok óta hasonló módszerrel próbálkozott az otthonában. A budapesti férfi tavaly októberben kapta el a koronavírust, és úgy érzi, hogy még ennyi idő elteltével is csak 60-70 százalékos a szaglása.

„Volt egy hét, amíg semmit nem éreztem, még az őrölt kávé vagy a parfüm illatát sem. Megdöbbentő volt, nem hittem el, hogy ilyen tényleg létezik. Decemberre körülbelül 20-30 százalékban jött vissza a szaglásom, és most körülbelül 60-70 százalék körül mozog. Ami szintén érdekes, hogy az évek óta használt parfümömnek most mintha teljesen más illata lenne” – mesélte Tamás.

Talán ennél is megdöbbentőbb Réka beszámolója, aki dohányzáskor észlelte a problémát.

Cigizés közben mindig valamilyen szokatlan vegyszerszagot éreztem. Időbe telt, mire rájöttem, hogy a füstöt érzékeli így az orrom. Örülök, hogy nyílt külön ambulancia, mindenképp fel fogom keresni

– mesélte Réka.

A Semmelweis Egyetemen tapasztaltak szerint szaglástréninggel lényegesen javítható az állapot, sőt akár vissza is állítható. Az ellátáshoz fül-orr-gégészeti szakorvosi vagy háziorvosi beutaló szükséges, emellett az egyetem poszt-Covid-ambulanciái is küldhetnek oda betegeket. Főként azokat várják, akiknek a koronavírus-fertőzés után több mint három héttel is fennmaradtak a szaglásukat érintő panaszaik.

A probléma a fiatalokat is komolyan érinti

Lapunknak egy édesanya számolt be arról, hogy a 15 éves lánya négy hónappal a betegség után is különös dolgokat tapasztal.

„Január közepén ment el a szaglása, ám a teszt, amelyet akkor csináltattunk, negatív lett. Emiatt azt gondoltuk, hogy fül-orr-gégészeti, belgyógyászati vagy esetleg valamilyen fogorvosi gondja van, de miután sehol nem találtunk megoldást, csináltattunk egy antigéntesztet, amely igazolta, hogy az év elején valóban átesett a Covidon, vagyis mégiscsak erre vezethető vissza a probléma” – idézte fel a hónapokon át tartó kálváriát olvasónk, akinek gyermeke a mai napig furcsábbnál furcsább szagokat érez.

Kedvenc ételeinek romlott hús, alvadt vér és gennyre emlékeztető szaga van, ami miatt a leggyakrabban az étvágya is elmegy.

Márciusban még, szakambulancia híján, maguk kezdték el otthon a szaglástréninget aromaterápia segítségével, az eddigi tapasztalatok szerint a citrusos és a mentás illatok váltak be a leginkább, valamint úgy érzik, hogy a rágózás is sokat segít a légutak kitisztításában.

„Tulajdonképpen újra meg kell tanítani az orrot szagolni” – foglalta össze a Semmelweis Egyetemen is alkalmazott tréning lényegét az édesanya.

(Borítókép: Egy fiú szaglástesztet végez 2020. május 24-én Altos de San Lorenzo településen, Argentínában. Fotó: ALEJANDRO PAGNI / AFP)