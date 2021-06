Bróker Marcsi jobban emlékszik a részletekre, mint a károsult

A Szolnoki Törvényszéken folytatódott D. Sándorné, azaz Bróker Marcsi ügye, aki a vád szerint 15 milliárd forintot meghaladó kárt okozott az ügyfeleinek 12 év alatt. Elméletileg 760 főt károsított meg.

Reggel fél kilenckor, mint aki egy divatlapból lépett ki, úgy vonult végig kopogós cipőjében, vagyont érő élénkpiros kiskabátban, fehér blúzban és sötétkék szoknyában a vádlott a szolnoki bíróság folyosóján – írja a Blikk. A bírók a tárgyalási napon F. Béla orvost hallgatták ki.

– röstelkedett az orvos. Hozzátette:

Ezzel szemben Bróker Marcsi nagyon is jól emlékezett a részletekre:

Elismerem, hogy károd keletkezett, hiszen 30 millió forintot fizettél be, valamivel több mint 6 milliót fizettem vissza, mégis 25 millió forint a kárigényed, amit túlzónak tartok. Amikor afrikai vadászatra indultál, előtte devizaváltásra hoztál be pénzt hozzám. Erre volt engedélyem, és befektetőügyi tanácsadásra is, utóbbi szerepel a Pénzügyi Felügyeletnél.