A Damjanich utca 4. szám alatti épület bérleti jogára kiírt pályázatot a Belső-Pesti Tankerületi Központ nyerte meg, amely saját irodái mellett a Molnár Antal Zeneiskola elhelyezésére vállalt kötelezettséget az épületben.

Erzsébetváros önkormányzata közösségi oldalán most azt közölte, hogy hiába igyekezett tető alá hozni a bérleti szerződést, a tankerület nem akar fizetni, ezért valószínűleg semmi nem lesz a költözésből. Még a tankerület korábbi, több tízmillió forintos tartozására is részletfizetési kedvezményt engedélyeztek, és a szerződéskötés határidejét a kérésüknek megfelelően többször is módosították a zeneiskolás gyerekek elhelyezése érdekében, ám a központ mindezek ellenére nem írta alá a pályázatukban vállalt feltételekkel a szerződést.

A tankerület ezzel a lépésével megakadályozta, hogy a Molnár Antal Zeneiskola beköltözhessen az épületbe, hiszen pályázatával félrevezette az önkormányzatot

– hangsúlyozta az önkormányzat, hozzátéve, hogy a tankerület döntését a bérleti szerződéstől való visszalépésnek tekintik.

Erzsébetváros baloldali vezetésű önkormányzata először az újonnan megalakult Freeszfe Egyesületet részesítette előnyben a helyi zeneiskolával szemben, így ők költözhettek a felújított épületbe. Miután azonban a Molnár Antal Zeneiskola vezetősége tiltakozott, és az ügy politikai viták kereszttüzébe került, a pályázaton győztes civil szervezet az épületrész elhagyása mellett döntött, így az szabaddá vált.