Szenved a börtönben Fekete Dávid

Már lassan két hónapja, egészen pontosan 52 napja ül előzetesben hűvösön Fekete Dávid egykori megasztáros énekes, akit több mint 100 millió forintos csalással, közokirat-hamisítással és tizenegy rendbeli, vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak – írja a Bors.

Az énekessel felesége sem tartja a kapcsolatot. Szeptember hatodikáig mindenképpen börtönben marad. Ha bűnösnek találják, akár 11 évet is kaphat. A lap szerint már az első nap összeomlott lelkileg, vélhetően a gyerekei hiányoznak neki.

A feleségére nyilván nem számíthat, őt is csúnyán átverte egy horribilis összegű hitellel. Regina az őrizetbe vétele utáni napon fel is jelentette. Vagyis kimondhatjuk, hogy kifejezetten rosszban vannak, tőle nem várhat lelki segítségnyújtást Dávid. Ahogy azt sem, hogy az édesanyjukkal együtt meglátogathassák. Ez fáj neki a legjobban. Persze amikor a stiklijeit csinálta, nyilván nem gondolt bele, hogy mit is kockáztat. Szerintem az anyagi jóléte, a szabadsága, de még az egészsége sem ér annyit számára, mint az a két pici gyerek, akik tinédzserek lesznek, amikor újra találkoznak majd. Mennyi elpocsékolt idő… Ezt már senki sem adhatja vissza nekik