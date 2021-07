Szijjártó Péter: a kormánynak nincs tudomása adatgyűjtésről

Semmilyen információval nem rendelkezik „erről a vélelmezett vagy valós adatgyűjtésről” Szijjártó Péter külügyminiszter, legalábbis ezt a választ adta, amikor a Telex újságírója egy komáromi V4-es sajtótájékoztatón feltette azt a kérdést, hogy megvásárolta-e a magyar állam vagy bármelyik állami hatóság, szakszolgálat az NSO-tól a Pegasus nevű kémszoftvert. A szoftvert az izraeli cég állítása szerint kizárólag állami szerveknek értékesítik.

A tárcavezető azt állította, hogy hétfőn reggel megkérdezte az ügyről az általa felügyelt Információs Hivatal (IH) vezetőjét. Az Információs Hivatal Magyarország polgári hírszerző szolgálata, az öt magyar nemzetbiztonsági szolgálat egyike. Honlapja szerint az IH

a titkos információgyűjtés speciális eszközeinek és módszereinek külföldi irányú alkalmazásával fontos szerepet tölt be hazánk szuverenitásának és területi integritásának védelmében, az ország nemzetstratégiai, külpolitikai és gazdasági érdekeinek érvényesítésében. Alapfeladata a kormányzati információs igények figyelembevételével, a külföldi eredetű, illetve külföldre vonatkozó információk megszerzése, és azok értékelésével a kormányzati döntéshozatal támogatása.

Szijjártó Péterazt állította, hogy az IH vezetője azt közölte vele,

ebben az ügyben nem folytattak együttműködést sem az izraeli, sem más szolgálatokkal, a szóban forgó szoftvert nem használják, rá vonatkozó megállapodást nem kötöttek.

A tárcavezető közölte, hogy amennyiben a parlament nemzetbiztonsági bizottsága esetlegesen ülést fog az ügyben összehívni, azon az IH vezetője meg fog jelenni. Az IH vezetője jelenleg főigazgatói beosztásban Bunford Zsolt nemzetbiztonsági vezérőrnagy.

A miniszter elmondta,

hogy ebből fakadóan lehet-e bármilyen felelőssége vagy hatásköre az IH-nak... kértem az IH főigazgatóját, hogy legyen kedves ezt a kérdést áttekinteni: milyen titkosszolgálati érdekek állhatnak ezen információk mögött. Milyen titkosszolgálati érdekek a mögött, ha ez valóban megtörtént, kinek az utasítására, kinek az érdekében, ha meg nem történt meg, akkor milyen titkosszolgálatok koordinációjával került sor egy ilyen nemzetközi kommunikációs akcióra

Arra a kérdésre, hogy az IH-n kívül más kormányzati szerv használhatta-e a Pegasust, lesz a botrányról szó a következő kormányülésen, továbbá kinek állhatott érdekében, hogy a magyar kormánnyal szemben kritikus újságírókat, ellenzéki politikusokat és közszereplőket figyeltessen meg a Pegasus segítségével, Szijjártó Péter azt válaszolta, hogy

amikor azt mondja, hogy nincs tudomása valamiről, akkor kormányzati álláspontot közöl, magyarán a kormánynak nincs tudomása ilyen típusú adatgyűjtésről.

Mint azt megírtuk, több ismert magyar, ellenzéki közéleti személyiséget is megfigyeltek az NSO nevű izraeli cég mobiltelefonok feltörésére és lehallgatására kifejlesztett, Pegasus nevű kémprogramjával. Egy kiszivárgott listán világszerte 50 ezer célszemély telefonszáma szerepel, Magyarországon több mint 300 célszemélyről tudni.

A The Guardian azt írja, hogy a Pegasus magyarországi használatáról Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu akkori izraeli miniszterelnök egyik 2017-es találkozóján születhetett megállapodás. Bár az NSO egyik korábbi alkalmazottja megerősítette, hogy Magyarország ügyfél, maga a cég azt is tagadja, hogy elfogad utasításokat az izraeli kormánytól. Az NSO a Pegasust csak az izraeli védelmi minisztérium engedélyével adhatja el más országoknak, hivatalosan csak terrorizmussal és szervezett bűnözéssel gyanúsított személyek megfigyelésére használják. Most a cég az egész ügyet hazugságnak titulálta és perrel kezdett fenyegetőzni.