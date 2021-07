A kormány elfogadja a helyreállítási pénzeket az EU-tól, de csak feltételekkel

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett kormányhatározat szerint

Az Európai Bizottság – az Európai Parlament politikai nyomásgyakorlásának engedve – a gyermekek védelme érdekében megvalósított hazai jogalkotással összefüggő politikai ellenvéleménye okán hazánk helyreállítási tervének elfogadását késlelteti.

A határozat ezzel összefüggésben kimondja, hogy a helyreállítási terv keretében Magyarországnak járó összegek csak akkor fogadhatók el, ha

az Európai Bizottság nem támaszt Magyarországgal szemben olyan feltételt, amelyet más tagállamokkal szemben nem alkalmaznak (kettős mérce tilalma).

Ha tiszteletben tartják az Európai Unió Alapjogi Chartájának 14. cikkében rögzítetteket, miszerint „a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak, tiszteletben kell tartani az e jogok és szabadságok gyakorlását szabályozó nemzeti törvényekkel összhangban”.

Valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke szerinti, nemek közötti megkülönböztetés fogalmát a szöveg eredeti, hagyományos (biológiai) jelentése szerint alkalmazzák.

A kormány ezenfelül azt is rögzítette, hogy a gazdaság újraindítása szempontjából hazánk helyreállítási tervének végrehajtása kiemelt kormányzati célnak minősül. Ennek jegyében felszólították az érintett minisztereket, hogy

azonnali hatállyal kezdjék meg azoknak az intézkedéseknek a végrehajtását, amelyek Magyarország Helyreállítási és ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGI Tervéhez kapcsolódnak.

Ennek érdekében a határozat arra is kötelezte a pénzügyminisztert, hogy hozza létre a Nemzeti Helyreállítási Alapot, és intézkedjen a finanszírozása érdekében is. Az alap létrehozásáról Orbán Viktor miniszterelnök már pénteki rádióinterjújában is beszélt.

Azért van szükség a népszavazásra, mert Brüsszel megtámadta Magyarországot. Itt van a kezemben az az 54 oldalas, európai bizottsági levél, amelyet elküldtek nekünk. Ebben azt kérik, hogy változtassuk meg a gyermekvédelmi törvényt – mondta a kormányfő a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában.

A helyreállítási tervről, amelyet Magyarország benyújtott az Európai Bizottságnak, már hetek óta folyik a vita. A Miniszterelnökség korábban elhárította, hogy a bizottságnak bármilyen szakmai jellegű gondja lenne a benyújtott tervekkel, szerintük csak a magyar pedofiltörvény elfogadása után állt elő „abszurd”, jogi jellegű követelésekkel Brüsszel. A késedelmek miatt nemrég arról is döntöttek, hogy a magyar helyreállítási tervet egyelőre az uniós pénz nélkül indítják el.