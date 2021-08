Vérző szívvel hagyják el a pályát az egészségügyisek

Mindössze három hetük van az eddig be nem oltott egészségügyi dolgozóknak, hogy a ma már rendeletbe foglalt jogszabályi követelményeknek eleget tegyenek.

S ugyan januárban még úgy, tűnt nem tehetik kötelezővé az oltás felvételét, ezt a helyzetet változtatta meg a kormányfő július 16-án tett reggeli bejelentése a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, ahol nemcsak azt mondta el, hogy lehetőség van a harmadik vakcina beadatására, de azt is közölte, hogy szigorításokat vezetnek be az egészségügyi dolgozók körében.

A kényszerítésnek nem vagyunk hívei, viszont hoztunk egy döntést: az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz az oltás. Tehát az egészségügyben csak az dolgozhat, aki beoltatja magát. Egyébként is számos kötelező oltást fel kell venniük, ez a lista most bővül

– mondta a miniszterelnök.

Számadatok nincsenek

Ugyan a bejelentés óta három hét eltelt, s ennyi idő elegendő lehetett azok számára, akik még nincsenek beoltva, hogy alaposan átértékeljék a helyzetet.

azt nem tudni, hogy pontosan hány embert érint az egészségügyben bevezetett kötelező oltás szabályozása.

Év elején előnyt élveztek az egészségügyi dolgozók a koronavírus elleni védőoltás beadási rendjében másokkal szemben, s január 20-án az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján Müller Cecília arról számolt be, hogy addig a napig 130 ezer ember kapta meg a vakcinát, közülük 120 ezren egészségügyi dolgozók. Azonban úgy fogalmazott,

még mindig nem teljes itt a létszám,

ezért változatlanul arra kérte az érintetteket, hogy jelentkezzenek az immunizálásra.

A meggyőzésben az érdekképviseleti szervek is részt vettek. Az egészségügyi dolgozók kötelező oltását a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) is támogatja, és azt az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) is indokoltnak tartja mind az ágazatban dolgozók, mind a betegek és a hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Az oltás felvétele biztosít bennünket, családunkat és a betegeket arról, hogy egy újabb járványhullám során az egészségügyi dolgozók nem fertőződnek koronavírussal, illetve nem adják azt tovább

– fogalmazta meg a MESZK az egyik közleményében. A Magyar Orvosi Kamara sem hagyta szó nélkül a kötelező oltás bejelentését.

A szervezet fontosnak tartja és üdvözli a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételét az egészségügyben dolgozóknak

– közölte a kamara elnöksége a szervezet honlapján. Emellett emlékeztettek arra, hogy az egészségügyi dolgozók körében eddig is volt kötelező oltás, például a hepatitisz B elleni. Az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni átoltottságáról az orvosi kamarának hivatalos adata nincs, de azt tudják, hogy az átoltottságuk nagyobb arányú, mint a lakosságé – áll a közleményben.

Noha valamennyi egészségügyi szervezet elismeri, hogy magas a dolgozók körében az átoltottság, de pontos számot nem adott meg sem a minisztérium, sem az Okfő.

A kormányzati koronavírus tájékoztató oldal szintén arra kéri a még be nem oltott egészségügyi dolgozókat, hogy éljenek a lehetőséggel, hiszen fokozottan ki vannak téve a fertőzésnek és egyúttal forrásai lehetnek a vírus közösségi terjedésének.

Szögre akasztott köpenyek

A többszöri kérés ellenére sokan döntöttek úgy, hogy inkább a munkájukat adják fel, mint az elveiket.

Vérzik a szívem, mert imádom a munkám, de nem engedek

– fogalmazott keserűen az egyik kórházban dolgozó ápolónő, aki neve mellőzését kérte. Az ápolónő tudatosan választotta az egészségügyi területet, hosszú hónapokon keresztül hetente utazott a képzés miatt, éjszakákat tanult át, így amikor elkezdhette az ápolónői munkáját, úgy érezte révbe ért. Most, hetekkel a bejelentés után is igencsak indulatosan sorolja, miért nem tartja etikus lépésnek a kötelező oltás bejelentését, úgy érzi a választás lehetőségét elvették tőle, és ha a munkába állás feltételeként kötötték volna ki a vakcinát, az egy tiszta helyzetet teremthetett volna számára. Július végén mégis komoly döntést kellett hoznia, ami nemcsak a munkája, de a lakhatási lehetőség elvesztésével is együtt jár.

A szolgálati lakásból is ki kell költöznöm, de az a kisebb gond, a rosszabb az, hogy így nem tehetem azt, amit igazán szeretek

– hangsúlyozta az augusztus végéig még ápolónőként dolgozó fiatal lány, akinek a párja mentős, és szintén el fogja hagyni a pályát. Hozzátette, az egészségügy most egy nehezített pálya, és nem tett neki jót a kötelező oltás bevezetése, mert még többen fogják elhagyni a területet.

Nemcsak ápolónők hoztak kényszerű döntést, de ahogy arról már beszámoltunk, szintén elhagyja az egészségügyi pályát az a jó hírű sebész főorvos, aki úgy véli, szinte dogmatikus kérdéssé emelkedett a társadalomban az oltás beadása. A főorvos már a pandémia kezdeti időszakától kritikusan szemlélte a helyzetet, és az első pillanatoktól ellentmondásokat vélt felfedezni az intézkedésekben. Mivel meglátása szerint feltételezései – idővel – mind beigazolódtak, úgy döntött, nem oltatja be magát.

Komoly egzisztenciális hátrányba hozom magam a pálya elhagyásával, viszont az elveim így nem fognak sérülni

– mondta el akkor, és azóta sem változtatta meg véleményét.

Csupán 15 nap

A rendelet augusztus 15-én lép hatályba, és az egészségügyben dolgozóknak 15 napjuk van arra, hogy megkezdjék az oltási sort, ugyanis a védőoltás felvétele minden, még be nem oltott egészségügyi dolgozónak kötelező – emlékeztetett Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a közmédiában. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az oltás azoknak kötelező, akik az alapellátás feladatait látják el, részletezve:

ügyeleti ellátás,

járóbeteg-szakellátás,

diagnosztika,

fekvőbeteg-szakellátás,

mentést igénylő ellátás,

betegszállítás,

bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátás,

fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátása (dolgozók és fogvatartottak alapellátása).

Az oltás felvétele annak is kötelező, aki ebben az ágazatban szeretne elhelyezkedni, neki a foglalkoztatás megkezdése után 15 napja van arra, hogy elkezdje az alapimmunizálást – mondta az osztályvezető.

Alig van rés a pajzson

Azonban a jogszabály mégis biztosítja a mentesülés lehetőséget a védőoltás felvétele alól. Eszerint ez akkor alkalmazható, ha valakinek

egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele,

és ezt orvosi szakvéleménnyel alátámasztja. Első körben az orvosi szakvélemény kiadását az a dolgozó kérheti a háziorvosánál, akinek a javaslatára ezt az üzemorvos, ennek hiányában az egészségügyi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos adja ki.

Ha valaki nem veszi fel az oltást szeptember 1-ig, akkor a munkáltató 15 napos határidővel kéri

vagy a vakcina felvételére, és annak igazolására,

vagy a mentesítő orvosi szakvélemény bemutatására.

A rendelet eléggé egyértelműen fogalmaz abban az esetben, ha valaki mindezt nem tudja felmutatni, a dolgozó munkaviszonya azonnali hatállyal megszűnik.

Minta országok

Nem csak Magyarország az, ahol a lakosság egy részét kötelezik a koronavírus elleni védőoltás beadására. Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Indonézia is azoknak az államoknak a körébe tartozik, ahol az alacsony átoltottság miatt kötelezővé tették a szektorban dolgozók számára a vakcina felvételét. A tőlünk nyugatra fekvő országok ennél színesebb képet mutatnak a kötelező oltás tekintetében.

Franciaországban az egészségügyi dolgozóknak, köztük az idősotthonok dolgozóinak, kötelező a védőoltás, de hasonló a helyzet Görögországban, valamint Olaszországban is. Az Egyesült Királyság még csak fontolgatja annak a lehetőségét, hogy az idősotthonokban dolgozók számára kötelezővé tenné az oltást, de számos más országban is felvetődött az oltási kötelezettség bevezetések, többek között Lengyelországban, Szlovákiában és Szerbiában is.

(Borítókép: Egy ápoló megkapja a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináját a győri Szent Anna Otthonban 2021. január 10-én. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)