Győrfi Pál: A biztonsági öv használata csökkentette volna a baleset következményeit

Egyértelmű, hogy a biztonsági öv használata csökkentette volna a baleset következményeit − mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a TV2 reggeli műsorában, amelyben a vasárnap hajnali buszbalesetről kérdezték. A szóvivő szerint sok minden nyitott kérdés, de a biztonsági övre vonatkozó kérdés egyáltalán nem az.

A helyszínen olyan mentőerők jelentek meg, amivel valóban gördülékenyen zajlott a mentés. Gyakorlatilag 20-25 perc alatt sikerült a sérülteket kiszabadítani az összeroncsolódott buszból. A helyszíni mentőellátás is körülbelül fél óra alatt befejeződött, ez azt jelenti, hogy mindenki megkapta a szükséges első ellátást

− mondta a mentésről Győrfi Pál. Hozzátette: nyolc súlyosabb és negyven könnyebb sérültről beszélünk, tehát az a 17 mentőegység, amely megérkezett, úgy dolgozott, mint egy összeszokott csapat. Így viszonylag stabil állapotban tudtak a súlyos sérültek is kórházba kerülni − fogalmazott.

A műsorban megszólalt Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke is, szerinte egyelőre nem tudják megállapítani a baleset pontos okát, minden csak feltételezés.

Túlhajszolt emberek dolgoznak pandémiás időszakban. A járművezetők borzasztó nehéz helyzetbe kerültek, a cég is nyilatkozta, hogy teljesen leállt a turistaforgalmuk, és a dolgozóknak is meg kell valamiből élniük. De feltételezhető, hogy kimerültség miatt következett be a tragédia