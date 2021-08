Ellenzéki pártverseny: a túlélésért küzd az LMP

A 2019-es európai parlamenti választásokon hatalmas vereséget szenvedett az LMP, a parlamenti frakcióval is rendelkező párt mindössze 2,18 százalékot szerzett, még a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is jobban szerepelt. Hiába lett Európa-szerte, így hazánkban is egyre népszerűbb a Greta Thunberg nevével fémjelzett klímamozgalom, az ökológia válság elleni fellépésre épített LMP-s kampánynak nem sikerült meglovagolnia ezt a „zöldhullámot”. A gyenge szereplés miatt még a választás éjszakáján lemondott a párt elnöksége.

A pártban sokan a 2018-as választások előtt-alatt-után történt eseményekben látták a kudarc okait. Úgy gondolták, a választók „megbüntették” az LMP-t, mert az ellenzék oldalon leginkább bennük látták a Fidesz kétharmados győzelmének fő felelőseit.

A Jobbik mellett ugyanis az LMP volt az a párt, amely végül nem vett részt az ellenzéki együttműködésben. Bár az utolsó pillanatban néhány körzetben visszaléptek LMP-s politikusok más, esélyesebb ellenzéki jelöltek javára, ugyanakkor erre nem adott számukra felhatalmazást a párt kongresszusa, ezért retorziók érték a visszalépőket. A belső balhék emiatt odáig fajultak, hogy végül Hadházy Ákos és Szél Bernadett, az LMP két legismertebb és legnépszerűbb politikusa is távozott a pártból.

Ezt a mélyütést nem sikerült aztán kihevernie az LMP-nek az EP-választásokra, ráadásul a kampányban Hadházy és Szél is részt vett, akik azonban már nem a zöldek, hanem a párt szavazótáborára egyébként is legnagyobb veszélyt jelentő Momentum mellett ágáltak.

Néhány hónapja volt csak a pártnak, hogy felálljon a padlóról a tavaszi bukta után, hiszen ősszel már jöttek is az önkormányzati választások. Az LMP két új társelnöke, Keresztes László Lóránt és Demeter Márta a Jobbikkal való szorosabb együttműködésben, egy harmadik, a balliberális pártoktól és a Fidesztől is egyenlő távolságot tartó politikai tömb megteremtésében látta a kiutat. Erre a Jobbikban is volt fogadókészség, ezért a két szervezet egységesen sorolt be a szintén ezt a politikát hirdető Puzsér Róbert főpolgármester-jelölti kampánya mögé.

Puzsér azonban idővel bejelentette, hogy nem vesz részt az ellenzéki előválasztáson, ezért először az LMP, majd a Jobbik is bejelentette, hogy kihátrálnak mögüle. Az LMP-ben ekkora már megerősödtek azok a hangok, amely szerint a párt és az ország érdeke is az, ha részt vesznek az ellenzéki összefogásban, így végül kevés kivételtől (Kispest, Kőbánya, Mosonmagyaróvár, Pécs) eltekintve együtt állítottak jelölteket a többi ellenzéki párttal, valamint bejelentették: beállnak a főpolgármester-jelölti előválasztás győztese mögé.

Mint ismert, az ellenzék összefogásának köszönhetően számos nagyvárosban, valamint a fővárosban is jelentős sikereket ért el az Orbán-ellenes koalíció, ezért nem ért különösebb meglepetés senkit, hogy 2020-ra az LMP is része lett a hatpárti együttműködésnek.

Elnézve persze a zöldpárt támogatottságát, más esély nem is igazán maradt az LMP számára, hiszen önállóan nagy valószínűséggel nem is lenne képes megugrani a parlamenti bejutási küszöböt, különindulása esetén ráadásul olyan ellenzéki össztűz zúdulna rájuk, amit már nem is tudnának kezelni a párt nyilvánosságban is értelmezhető politikusai.

Szerény ambíciók

Az LMP tehát a 2010 óta képviselt épített, különutas politikájával végleg szakítva beállt az ellenzéki összefogásba. Az ellenzéki előválasztásra nem is érkezett nagy ambícióval a párt: a többiekkel ellentetében az LMP nem állított önálló miniszterelnök-jelöltet, helyette az MSZP-Párbeszéd által is támogatott Karácsony Gergely mögé állt be.

Az egyéni körzetek elenyésző részében, húsznál is kevesebb helyen indít saját jelöltet a párt. Az LMP egyetlen egyéni választókerületi győzelmét 2018-ban bezsebelő Csárdi Antal ismét Budapest 1-es számú választókerületében indul, rajta kívül mandátumszerzésre komolyabb esélye a magát Baranya 2-es számú választókerületében (Pécs, Komló) megmérettető ex-társelnöknek, Keresztes László Lórántnak, és a Szombathelyen, Hende Csaba kihívójaként ringbe szálló Ungár Péternek, valamint a Gémesi György gödöllői polgármester támogatását is élvező Hohn Krisztának van.

A pártban többen bíznak még Érd LMP-s alpolgármesterében, Tetlák Örsben is, valamint Schmuck Erzsébetben, aki Nagykátán igyekszik megtörni a ciklusok óta tartó fideszes győzelmi szériát. Reálisan nézve az (elő)választási esélyeket, több egyéni győzelmet kevesen várhatnak.

Újabb arcvesztés

A dolgukat tovább nehezíti, hogy a napokban robbant hír, miszerint a párt egy másik korábbi vezetője, a Szél Bernadett után a női társelnökséget elnyerő Demeter Márta is otthagyja az LMP-t. A korábban az MSZP-ből az LMP-be átlépő Demeter ugyanis Facebook oldalán bejelentette: 2022-től a Jobbikban kíván tovább politizálni. A tagságot hideg zuhanyként érte a hír, hogy újabb ismert politikusnak kell búcsút mondaniuk.

Demeter ráadásul Budapest 6. számú választókerületében, a VIII-IX. kerületében indul az ellenzéki előválasztáson, ahol közvélemény-kutatási adatok szerint még esélye is lenne a győzelemre. Demeter bejelentésére reagálva a párt elnöksége meg is vonta tőle a támogatást, helyette pedig nagy valószínűséggel a Párbeszéd frakciójába készülő Jámbor András mögé sorolnak majd be napokon belül. Az LMP így nem csupán egy újabb, a nyilvánosságban is értelmezhető politikusát veszítette el, hanem egy mandátumesélyes jelöltjét is.

A lét a tét

Az LMP tehát rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van. Ahhoz, hogy 2022-ben is legyen parlamenti képviselőcsoportja (vele együtt pedig értelmezhető állami támogatása a szervezetnek) a zöldeknek, nem csupán az ellenzéki előválasztáson kell jól szerepelnie a fentebb említett szereplőknek, valamint utána győznie a 2022-es országgyűlési választásokon is, de gyenge tárgyalási pozíciója ellenére ügyesen kell manővereznie a többi párttal folytatott könyöklésben is, hogy a közös ellenzéki listán is kapjon befutó helyeket, különben végleg parlamenti képviselőcsoport nélkül maradhat, amely egyet jelenthet a megszűnéssel.

Persze hagyatkozhat egykori politikai ellenfeleinek ígéretére is, miszerint biztosítani fogják számukra a kellő számú képviselőt a frakcióalakításhoz, ez azonban egy olyan homályos ígéret, amelyre szintén nem tanácsos alapozni a párt jövőjét. Az elmúlt napok történéseit elnézve, nem is szabad.

(Borítókép: Ungár Péter LMP-s képviselő az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. június 11-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)