Évekig kísérthetik az emlékek az M7-es buszbaleset túlélőit

Az egész országot megrázta az M7-es autópályán történt busztragédia vasárnap hajnalban, amelyben nyolc ember vesztette az életét, ketten súlyosan megsérültek, 46-an pedig könnyebben. A busz egy egynapos horvátországi utazásból tért vissza, amikor vélhetően defektet kapott, átszakította a szalagkorlátot, és egy hídfő pillérének csapódott.

A Tények megszólaltatott egy gyászterapeutát, aki szerint a túlélőket még évekig kísértik majd az átélt történtek.

Aki olvasta a híreket, azokat is szíven ütött a hír. Hát még akik ott voltak, és átélték. A látvány, a hangok, minden, ami ezzel a traumatikus élménnyel jár, az egy kínzó állapot a túlélők számára. Szükség van arra, hogy segítséget kapjanak. Ez egy nagyon komoly trauma, még a hozzátartozóknak is. Nemcsak testileg, hanem lélektanilag is. Évekig is eltarthat, mire fel tudják dolgozni a tragédiát – mondta el Révész Renáta.