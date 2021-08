Mint arról korábban beszámoltunk, egy hónap alatt megduplázódott a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma. Ez azt jelenti, hogy több mint félmillióan fordultak meg Ferihegyen, ami majdnem eléri az év első hat hónapjának összforgalmát.

„Az utasszám dinamikus növekedése egyértelműen jelzi a nyári szezon kezdetét, de a növekvő forgalomban az átoltottság mértéke, az utazási korlátozások enyhítése, az uniós Covid-igazolvány bevezetése és a Budapestről egyre több célállomásra induló repülőjáratok száma is komoly szerepet játszik” – erről korábban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér beszélt az Indexnek.

A hosszan tartó bezártság után érthető, hogy mindenki szeretné kihasználni azt a pár hónapot, amíg viszonylag szabadon, minimális korlátozások mellett utazhatunk, Boldogkői Zsolt virológus ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a régi szokásainkhoz való visszatérés nagyban felgyorsítja a járvány terjedését.

A repülés ma már bárki számára elérhető, vagyis sokkal mobilisabbak vagyunk, mint harminc éve. Többek közt ezért is tudott a koronavírus rövid idő alatt világjárványhoz vezetni. Ha visszaemlékszünk, Európában elsőként Észak-Olaszországban alakult ki gócpont, ahova vélhetően egy kínai turistacsoport hurcolta be a fertőzést. Most, hogy ismét felélénkült a reptéri utasforgalom, itthon is hamarabb berobbanhat a negyedik hullám