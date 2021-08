„Ötvenöt év után új, igényes karaktert kap Budapest egyik legforgalmasabb, jelentős történelmi és szellemi örökségű csomópontja, találkozóhelye, a Blaha Lujza tér” – hirdeti a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) abban a tájékoztatóban, ahol részletesen leírják, milyen változásokra kell számítani az idén nyáron megkezdődött felújítást követően.

A igényes karakterre sajnos még várnunk kell, a munkálatokat ugyanis csak jövő ősszel fejezik be. Bár az elmúlt hetekben a gépjárműforgalom korlátozása elkerülhetetlenné vált, szerencsére a sokak által használt 4-es, 6-os villamossal változatlanul eljuthatunk a Blahára.

Az Index stábja is ezzel érkezett, ám már az odafele úton furcsa szituációba keveredtünk. Miután két részeg nem bírt magával, kénytelenek voltunk a villamos hátuljába menni, ahol látszólag biztonságban helyet foglaltunk egy idős néni mellett. Az egyébként jó megjelenésű hölgy egyik pillanatról a másikra olyat tett, amire a legvadabb rémálmainkban sem gondoltunk:

Miután nem igazán voltunk vevők a szürreális jelenetre, visszatette a szájába, majd újra kivette, és megkérdezte, hogy biztosan nem kérjük-e, merthogy nekünk adná.

– zökkentett ki minket ebben a pillanatban a villamos hangosbemondójának gépies hangja, jelezve, hogy megérkeztünk.

Félig-meddig még sokkos állapotban az aluljáró felé vettük az irányt, ahol megpillantottuk a virágárus Magdit, aki tizenöt éve dolgozik a környéken. Mint mondja, a felújítás miatt most valamelyest kiszorultak a veszélyes alakok a város többi részére, de úgy véli, ha befejezik a munkálatokat, rosszabb idők jöhetnek, mint valaha.

– mondta az Indexnek az aluljáróban található virágbolt üzletvezetője, Magdi.

A balhés alakokon túl a koronavírus-járvány kezdete óta talán még inkább szembetűnő a hömpölygő szemét és kosz, amivel főként a takarítóként dolgozó Imrének gyűlik meg a baja.

„Borzalom, ami itt megy” – kezdte lapunknak a hetven év körüli férfi.

Az alapítványok rendszeresen adnak a hajléktalanoknak élelmiszert, de minek? Azt is csak szétdobálják, amit én takaríthatok fel. A telefonosbolt mellett van a szertáram, oda is rendszeresen bekuncsorognak meleg vízért, hogy levest főzzenek belőle. Nekem sajnos csak öt liter vizem van a bojlerban, amit a felmosáshoz kell tartalékolnom, de ezt egyszerűen nem akarják megérteni. Talán délután a legrosszabb a helyzet. Járok máshova is takarítani, kétségkívül a Blaha a leggusztustalanabb hely a városban, noha szerintem a Kálvin tér és az Örs vezér tere se piskóta