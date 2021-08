8000 forintot is elkérnek egy rántotthúsért, 115 ezret egy menüért

Sok magyar családban a mai napig nem múlhat el hétvégi ebéd rántotthús nélkül. Ha valamilyen okból otthon erre mégsincs lehetőség, étteremben is rendelhetünk, a kérdés csak az, mennyibe fáj ez nekünk.

A Pénzcentrum összeállítása szerint a legkirívóbb árakkal nem is a fővárosban lehet találkozni, hanem egy borsodi kisvárosban, Encsen, ahol csaknem 8 ezer forintot kell kipengetni egy rántott borjúért házi sültburgonyával. Annyiban talán érthető is, hogy a hely a 2020-as év vidéki étterme díj nyertese, és az idén az országos toplistára is felkerült, emiatt a kulináris turizmus úticéljává nőtte ki magát.



Amennyiben teljes menüben gondolkodunk, akkor viszont már alighanem egy budapesti étterem viszi el a pálmát. Rácz Jenő séf és Gerendai Károly közös vállalkozása gasztroszínháznak nevezi vacsoráját, amely 11 fogásával kicsivel több mint 50 ezer forintot kóstál. A konyhalátogatást, borpárosítást és egyedi ajándékot is magába foglaló Menü Extrában pedig potom 115 ezer forintért lehet részünk.