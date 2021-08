Nemény András: Aki az önkormányzatoktól von el, az a saját állampolgáraival szúr ki

Hogyan érintette az elmúlt egy év Szombathely gazdaságát?

Úgy, mint általában a megyei jogú városokban, gyakorlatilag nálunk is leállt az ipari termelés egy időre a Covid miatt. Az amúgy sem könnyű helyzetet még súlyosbították a kormányzati elvonások is, amelyek a járványra hivatkozva történtek. Ilyen volt például az ingyenes parkolás bevezetése, amelyről azóta is láthatja mindenki, hogy semmi köze a Covid-hoz. Csak ez az intézkedés havonta 45 millió forint terhet jelentett a város költségvetése számára. A területen dolgozókat ugyan át tudtuk vezényelni máshova, így senkit nem kellett elküldenünk, de a bérköltségek, bevétel híján is megmaradtak.

Szombathelyt ráadásul az is nagyon rosszul érintette, hogy a város legnagyobb adófizető cége, az amerikai Aptiv a tavalyi év végén úgy döntött, hogy adóoptimalizálás miatt egy írországi cégen keresztül bonyolítja a számlázását. Emiatt jelentősen csökken az iparűzési adóbevételünk, nagyságrendileg közel 1,5 milliárd forinttal évente. A kormány ráadásul elengedte a kis- és középvállalkozások számára is az iparűzési adó terheit, amely szintén jelentős veszteség volt.

Így összességében 3,5 milliárdos kiesésről beszélhetünk.

A gazdaság, valamint a turizmus területén tapasztalható bevételkiesés és a kormányzati elvonások mellett azonban plusz költségek is jelentkeztek a járvány miatt. Több száz milliós egészségügyi kiadásaink voltak, maszkokat, teszteket szereztünk be a város számára.

Ráadásul plusz szociális támogatásokat is be kellett vezetnünk a bajba jutott szombathelyiek megsegítésére. Aki elvesztette az állását a veszélyhelyzet alatt, annak egyszeri százezer forintos támogatást adtunk, ezt ma is lehet igényelni az önkormányzatnál. Eddig összesen 817-en részesültek ilyen gyors segítségben. Ez persze nem egy nagy összeg, de akik 1-2 hónapra vesztették el az állásukat, azoknak - ha minimálisan is -, de segített átvészelni a legnehezebb időszakot. Emellett a hagyományos segélyeket is kiegészítettük, 200-ról 400 millióra emeltük az erre fordítható keretet.

Bár a harmadik hullám véget ért, a szakemberek már a negyedikre figyelmeztetnek. Van bármilyen forgatókönyv arra vonatkozólag, ha ismét beüt a baj, akkor hol tudnak még húzni a nadrágszíjon?

A nem kötelező feladatok ellátása mögött is emberek vannak, nekünk pedig az volt a célunk, hogy lehetőleg senki ne kerüljön utcára. Egyedül a helyi televízió esetében történtek leépítések, de úgy tudom, hogy akiknek felmondtak, ők is azóta már mind találtak magunknak új állást, többen az önkormányzati intézményrendszeren belül. Itt is csak azért került sor elbocsátásokra, mert láttuk, hogy a helyi médiára biztosan nem fog pénzt adni a kormány.

A racionalizálást inkább az önkormányzaton kezdtük meg. A képviselők, bizottsági és igazgatósági tagok tiszteletdíján is csökkentettünk, jómagam pedig önként fizettem be az elkülönített alapba. Hogy úgy mondjam, kicsontoztuk a saját lehetőségeinket. Egy ponton túl azonban már nem tudunk húzni a nadrágszíjon, mert akkor embereket kell elküldenünk, ami pedig a szolgáltatások színvonalát is érintené. Az utak, hidak karbantartását sem tolhatjuk minden évben, mert a lakosság látná meg a kárát.

Aki tehát az önkormányzatoktól von el pénzt arra hivatkozva, hogy mi gazdag város vagyunk, az végtére is a saját állampolgáraival szúr ki.

Azért nem minden önkormányzat maradt kompenzáció nélkül.

Valóban, tavaly decemberben több megyei jogú város is kapott támogatást az államtól 1,4 milliárd forint értékben. Teljesen különböző adottságú városokról beszélünk, mind a gazdasági helyzet, mind a népsűrűség tekintetében. Egy közös mégis volt bennük: mindnek fideszes a polgármestere.

A kormányoldalról most biztosan elhangozna érvként, hogy Békéscsaba is kapott ebből a támogatásból, pedig ott nem fideszes a városvezető.

Igen, de mindenki pontosan tudja, hogy a békéscsabai független polgármester is fideszes támogatással indult a választáson. Korábban a párt tagja is volt, vele szemben a kormányoldal nem is indított jelöltet legutóbb, ráadásul a testületben is fideszes a többség. Nem kérdés, hogy a kormány oldaláról nézve Békéscsaba a fideszes települések közé sorolandó.

Szombathelyen a polgármester valóban nem fideszes, de a térség országgyűlési képviselője igen. Hende Csabával egyeztetett a város érdekében? Ő azt kommunikálta, hogy jön pénz Szombathelyre.

A Belügyminisztérium kiírt egy pályázatot, sajtóhírekből úgy értesültünk, hogy 1,2 milliárd forint érkezik a városba fejlesztési forrásként, ezeket nem a működésre kapja Szombathely. Hende Csaba tudott ezekről a pénzekről, de a városvezetéssel nem egyeztetett. Hasraütésszerűen bemondott olyan projekteket a minisztériumnál, amelyeket a jövőben valóban meg szerettünk volna valósítani, de mivel nem kérdezett meg minket ezekről, ezért nem olyan fejlesztésekről van szó, amik prioritást élveznének. Leadott például olyan hídfelújításról szóló projektet, amely csak a negyedik legrosszabb állapotban lévő híd a városban, pedig ennél sokkal égetőbb problémák is vannak. Ha igazán a város érdekét nézte volna, akkor idejött volna egyeztetni velünk arról, hogy mi a fontossági sorrend. Ráadásul azért is rosszul tette ezt, mert ha így történik, akkor én neki is megköszöntem volna, és nem mondanám azt, hogy nem segített nekünk. Mivel nem így zajlott, ezért az embernek egy kicsit keserédes a szája.

Több, mint húsz éve a politikában Nemény András 2000-ben, az első Orbán-kormány alatt döntötte el, hogy belevág a politikába, ekkor csatlakozott a Magyar Szocialista Párthoz. Három évvel később már a párt szombathelyi szervezetének alelnöke lett, 2009-től pedig megyei elnöke. 2010 és 2014 között országgyűlési képviselője is volt a pártnak, országos listáról jutott a parlamentbe. 2014-től önkormányzati képviselőként tevékenykedett, de volt az MSZP országos alelnöke is. A 2019-es önkormányzati választásokon az MSZP, a Párbeszéd, az LMP, a Demokratikus Koalíció, a Momentum, valamint az országban egyedülálló módon, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatását élvezve indult a polgármesteri címért. A választáson végül néhány száz szavazattal legyőzte a kormánypártok jelöltjét, Dr. Balázsy Pétert.

Szombathelyen masszív többsége van az ellenzéknek az önkormányzatban, de a veszélyhelyzet alatt egy ideig egy személyben dönthetett a város ügyeiről. Hogy zajlott ez az időszak? Egyeztetett ennek ellenére a különböző frakciókkal?

Bár én írtam alá egyedül a rendeleteket, de az adott szakterületért felelős emberekkel, valamint a független képviselők és a frakciók is megkapták mindig az előterjesztéseket véleményezésre. Volt olyan, hogy beépítettem a javaslataikat, online konzultációkat is tartottunk, de biztattam minden képviselőtársamat, hogy bátran jöjjön hozzám az ötleteivel. Tehát valójában a közgyűlés nélkül is ugyanúgy működtünk, mint a veszélyhelyzet előtt, csupán néhány esetben gyorsabb volt így a döntéshozatal így, hogy nem kellett megvárni, a hónap végi ülést.

Az országos politikában voltak azért villongások az ellenzék és a kormány között, hogy ki és hogyan segít inkább az embereken. Szombathelyen is kiéleződött a verseny a politikusok között?

Volt, hogy polgármesterként gyors döntéseket kellett hoznom, de ezekről mindig személyesen egyeztettem előtte a frakciók vezetőivel. A döntéseket utána mindig kommunikálnom is kellett a városlakók felé, ezért ebben a helyzetben természetes volt, hogy rám kicsit több figyelem hárult, de ezek sem az önfényezésről szóltak. Azért tettem így, mert bizalmat kellett építeni a lakosság és a városvezetés között, hogy ne a téves információk, vagy a bizonytalanság uralkodjon el. A negatív dolgokat és a sikereket is együtt kommunikáltuk, ebből a fideszes képviselők sem voltak kirekesztve.

Ez jól is működött, mert minden kutatás azt mutatja, hogy 70 százalékra nőtt a városvezetés támogatottsága, aminek a gyökerei erre az időszakra vezethetők vissza.

Aki ezeket a sorokat olvassa, úgy gondolhat Szombathelyre, mint a nyugalom szigetére, ahol nincsenek bestiális politikai csatározások, de azért az önkormányzati választások finishében mégis hiba került a gépezetbe. Hende Csaba a Fidesz naggyűlésén hazaárulónak nevezte Önt, aki be akarja engedni a migránsokat Szombathelyre. Sikerült rendezni azóta ezt a konfliktust?

Részleteiben nem beszéltük ki ezt a dolgot, annyit mondott, hogy nem ő nevezett hazaárulónak, hanem a közönség. Jobb a békesség alapon én nem reagáltam le ezt a dolgot inkább. Nyilván nekünk, mint polgármesternek és országgyűlési képviselőnek van dolgunk egymással 2022-ig, magánemberként nincs.

Nem járnak akkor együtt pecázni?

Hát, nem lenne abból halászlé, amit együtt fogunk. Egy egészen pici sem. De remélem, hogy a város érdekében azért lesz pár olyan fejlesztés, amelyről mindketten elmondhatjuk, hogy közösen dolgoztunk érte. Volt már példa arra, hogy egyeztettünk ilyen ügyekben. A hazaárulózást és egyebeket pedig én a kampány részének tudom be. Megjegyzem, szerintem ezzel elég sokat ártott a saját politikai közösségének is. A helyi jelöltjük vereségét sokan a Fideszből is egyértelműen ennek a megszólalásnak, és magának, Hende Csabának tulajdonítják. Emiatt gyenge és megosztott a jobboldal a városban.

Az önkormányzat azonban nem tűnik megosztottnak: a volt fideszes és a korábbi szocialista polgármester is díszpolgár lett a két nagy frakció támogatásával.

A hivatalos átadás még várat magára, mert a Covid ezt megakadályozta, de valóban, Puskás Tivadart és Ipkovich Györgyöt is megszavazta a közgyűlés.

Hende Csaba is számíthat díszpolgári címre 2022 után, ha esetleg nem győz?

Én biztosan nem fogom előterjeszteni ezt, mert egyrészt azt gondolom, hogy aktív pártpolitikus ne kapjon ilyen címet, másrészt pedig őt maximum a saját politikai közössége tartja erre emberileg alkalmasnak. De már ebben sem vagyok biztos.

Beszéljünk kicsit az országos politikáról. Alapítója a Karácsony Gergelyt támogató 99 Mozgalomnak. Vidéki polgármesterként miért érezte fontosnak, hogy tagja legyen egy olyan szervezetnek, amely támogatja a főpolgármester miniszterelnök-jelölti kampányát?

Elég korán biztattam Gergőt, hogy induljon el miniszterelnök-jelöltként, már akkor megígértem neki, hogy számíthat majd a támogatásomra. Ő csak szavamon fogott, nem is volt kérdés, hogy csatlakozom az alapítókhoz.

Tényleg nem volt kérdés Önben? Jelenleg nem visel tisztséget az MSZP-ben, de ezzel ismét az országos politika felé evezte magát. Ez később még akár negatívan is visszahullhat a városra, ha Karácsony veszít.

Nem. Én itt a helyben az országos és az önkormányzati politikát mindig is külön választottam egymástól. Azt gondolom azonban, hogy a mi városunk, ha nem lesz politikai változás az országban, akkor annak mindenképpen nagy vesztese lesz. Ebben tehát dolgom van, a szombathelyiek miatt is. Szerintem minden ellenzéki polgármester, függetlenül attól, hogy MSZP-s, jobbikos, momentumos vagy DK-s, ugyanebben a helyzetben van.

Azt mondta különválasztja az országos és a helyi politikát. Néhány hete amikor Karácsony és Ungár Péter mellett kampányolt a szombathelyi főtéren, akkor azt MSZP-s politikusként tette vagy polgármesterként?

Nem Ungár Péter mellett kampányoltam. Nem azért, mert nem gondolom, hogy jó képviselője lenne a körzetnek, hanem mert polgármesterként azt az ígéretet tettem, hogy csak az előválasztás győztese mögé fogok beállni. Lévén, hogy egy nagy közösségnek vagyok a vezetője, ami színes és nagyon sok pártból áll. A színpadi jelenlét Karácsony Gergelynek szólt, aki történetesen támogatja Pétert. Dobrev Klára és a DK pedig Czeglédy Csabát támogatja, aki szintén járt már nálam, amikor a városba látogatott.

Ebből tehát nincs is sértődés egyik oldalon sem. Nyilván magánemberként én is el fogok menni és az előválasztáson le fogok szavazni arra, akiben jobban hiszek, de ezt meg fogom tartani magamnak. Más karakterek, de mindkettőjüket alkalmasnak tartom országgyűlési képviselőnek, - remélem Czeglédy Csaba és Ungár Péter is be fog jutni az Országgyűlésbe.

Hogyan érti, hogy más karakterek? Az egyikük egy budai milliárdos, a másikukat pedig több milliárdos adócsalással vádolják?

Ezt a lakájmédia mondja. Péter most is ott ül az Országgyűlésben, nekem nagyon sokat segített már. Ő az a típus, aki odamegy a parlamentben kormányzati szereplőkhöz, miniszterekhez, államtitkárokhoz a folyósón, hogy lobbizzon Szombathely érdekében. Eredményesen tette ezt ellenzéki képviselőként is, és szerintem kormányon is menne neki.

Csaba inkább az a típus, aki megy és áttör falakat, csak utána nézi meg, hogy mi van ott. Ez nem baj. Vannak olyan idők, amikor inkább erre van szükség.

Kérdés, ha 2022-ben kormányon leszünk, akkor mi inkább a fontos: az építés, vagy a faltörés. Ezt innen én most nem akarnám megítélni.

(Borítókép: Nemény András. Fotó: Kaszás Tamás / Index)