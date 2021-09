Fekete-Győr szerint az emberek félnek, hogy a bebetonozott fideszeseket nem lehet majd leváltani. Ezért készített a Momentum egy 25 pontos rendszerváltó programot. Ennek része például az, hogy csatlakozni kell az uniós korrupcióellenes ügynökséghez és ennek magyar megfelelőjét is fel kell állítani, fel kell szabadítani a magyar médiát, védelmet kell adni azoknak, aki leleplezik a lopást, a kormányfő maximum 8 évig lehet valaki. Felcsúti per is lesz, amelyben a hirtelen gazdagodottakat elszámoltatják. Mint mondta vannak viták az ellenzéken belül, például Zuglóban Hadházy Ákost ajánlotta továbbra is Tóth Csabával szemben.