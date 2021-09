Bevásárolt az FKF, új gépekkel takarítanak a köztereken

A magasabb színvonalú szolgáltatás érdekében az FKF az elmúlt hetekben új aluljárótakarító-gépeket vásárolt, amelyek zöme a napokban megérkezett és munkába is állt – adta hírül a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.) közleményében.

A munkába állított 8 új eszköz elsődlegesen a négy kiemelt, nagy forgalmú aluljáró tisztán tartásában segíti az FKF munkáját: 2-2 darab padlótakarító gép

a Blaha Lujza téri,

a Nyugati téri,

az Etele úti

és az Örs vezér téri aluljárókban állt szolgálatba.

Mint írják, a beérkezett gépek elektromos hajtású, akkumulátoros, hengerkefés, ráállós kivitelű súroló-szívógépek. Előnyük, hogy a padlózat fertőtlenítőszeres súroló mosását követően a nedvességet is felszívják. Ezáltal a célgépek nem hagynak csúszós felületet maguk mögött, az így megtisztított területet a munkavégzést követően azonnal vissza is adhatják a gyalogos forgalomnak. Az FKF kollégái egy ilyen gép segítségével egy óra alatt akár 1500 négyzetméter felület professzionális takarítását is el tudják végezni.

Ezekben az aluljárókban az FKF munkatársai napi két műszakban végzik a kézi takarítást, valamint a padlózat gépi takarítását. Továbbá a lakossági igényekre is reagálva, heti egy alkalommal nedves technológiával koncentrált fertőtlenítő takarítás keretében is megtisztítják az aluljárók területét

– írják a közleményben, hozzátéve: a főváros közismerten nehéz gazdálkodási helyzete miatt a köztisztasági feladatokra is kevesebb forrás jut. Ennek ellenére az FKF-nél kiemelt szempont, hogy alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett is biztosítható legyen a közterületek tisztasága. Az FKF ugyanakkor azt is hangsúlyozta: Budapest tisztán tartása többszereplős feladat, amelyben a főváros cégei mellett az egyes kerületi önkormányzatoknak, valamint az ingatlantulajdonosoknak és a lakosságnak is komoly feladata van.

Az Index korábban egy cikksorozatában foglalkozott Budapest közterületeinek állapotával. Szó esett az Örs vezér terén kialakult tarthatatlan állapotokat, a környéken azóta emelt rendőri jelenlét tapasztalható. Majd a Nyugati pályaudvarról és környékéről, valamint a Blaha Lujza tér környékéről hoztunk történeteket.

Szavazás is készült, ahol arra kerestük a választ, hogy az egyébként meseszép főváros mely csomópontján a legdurvább a közbiztonsági, köztisztasági helyzet. Kilenc lehetőség közül jókora fölénnyel a Blaha Lujza tér nyert.