A kormány nem akarja folytatni a lezárások politikáját

Közel egy hónap után tartott újra Kormányinfót Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kezdte a tájékoztatót, hogy a negyedik hullám az oltásoknak köszönhetően más lesz, mint az előző három volt.

A tárcavezető közölte, hogy a kormány nem kívánja folytatni a lezárások politikáját.

Később azt is hozzátette, ha szükség lesz rá, akkor hoznak új intézkedéseket, és az sem kizárt, hogy tovább nőhet a védettségi igazolvány szerepe.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy járványügyi szempontból ma Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb és legszabadabb országa. A kabinet mindent megtesz annak érdekében, hogy elősegítse az idősek oltását, a 60 év felettiek között még mindig van 400 ezer oltatlan, a kampány ellenére magas a vakcinák elutasítottsága a körükben.

Gulyás Gergely elárulta, tárgyalnak arról, hogy a munkáltató kötelezővé tehesse-e a munkavállalók számára a vakcina felvételét, de döntés nem született erről. Azt egyébként jogos igénynek tartja a munkáltatók részéről, hogy a munkavállalók rendelkezésre álljanak és ne veszélyeztessék egymást.

Oltóanyag bőven rendelkezésre áll, folyamatosan érkeznek a további szállítmányok. Van egy új beszerzési akciója az Európai Uniónak, ebben Magyarország is részt venne, a 12 év alattiaknál használható vakcinákat vásárolnának közösen.

A kormány kezdeményezte a veszélyhelyzet meghosszabbítását január 1-ig, erre a gyors reagálás érdekében van szükségük, a parlamentnek kell szavaznia róla.

Kétszázezres minimálbér igen, melegházasság nem

A minimálbér-tárgyalások zajlanak, a kormány arról egyeztet a munkaadókkal és a munkavállalók képviselőivel, hogy már 2022 januárjától kétszázezer forint legyen a minimálbér.

Gulyás Gergely azt is elmondta, ha a minimálbér emelkedik, akkor a garantált bérminimumnak is hasonló arányban kell nőnie. A munkáltatók viszont adókedvezményt kérnek, elsősorban a szociális hozzájárulási adó területén. A kabinet kész a munkáltatók versenyképességének megőrzése érdekében akár költségvetési áldozatot is hozni, ha ők vállalják a magasabb bért.

El kell ismerni az azonos neműek házasságát és élettársi kapcsolatát az Európai Unióban – közölték a javaslatot támogató EP-képviselők az unióban élő LMBTQI-közösséghez tartozók jogairól szóló állásfoglalásukban – írtuk tegnapi cikkünkben. A kancelláriaminiszter újságírói kérdésre határozottan kijelentette, elképzelhetetlen, hogy lehetővé tegyék az azonos neműek házasságát, már csak azért is, mert szerinte a marihuánát lehet legalizálni, de azonos neműek közötti házasság nem létezik, ez egy filozófiai kérdés. Az élettársi jogviszony szabályait a baloldali kormány fogadta el – folytatta Gulyás, ők is ezt gondolták helyesnek, és ehhez azóta sem nyúltak hozzá.

Tárgyalnak az Európai Bizottsággal

Az állami kötvénykibocsátással összefüggésben elhangzott, hogy a finanszírozási biztonsághoz és uniós projektek megelőlegezéséhez is kellenek források. Az Európai Bizottsággal tovább tárgyalnak a helyreállítási alapról, megegyezés még nincs.

(Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2021. szeptember 15-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)