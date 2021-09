Tarlós Istvánt a Rákosi-korszakra emlékezteti az ellenzék kommunikációja

Tarlós István azért támogatja a kormánypártokat, mert jövő tavasszal a jövő generáció sorsáról születik döntés, és ezekben a kérdésekben a miniszterelnök és környezete államférfiként viselkedik – mondta Budapest volt főpolgármestere a Hír TV hétfő esti műsorában.

A politikus közölte: bár még gyermekként, de élt az ötvenes években, és egyes ellenzéki pártvezetők kommunikációja a rákosista és sztálinista időket idézi.

– fogalmazott.

Tarlós István szerint a kormány tesz nagyon jó intézkedéseket, de úgy látja, hogy kicsit

A probléma Tarlós István szerint ezzel az, hogy a legkisebb ellenérzés is elég ilyenkor, hogy a reakciók szabályos gyűlöletté alakuljanak. Hozzátette:

Nézze meg a főpolgármester urat. Most is miket mondatnak vele. Napóleon is megmondta már, hogy egyetlen egy határozott kommunikációs rendszer van, az örökös ismétlés. Én remélem a legjobbakat, de ezt nem lehet egy jelentéktelen veszélyként megélni.