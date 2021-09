Meghurcolják a történelemtanárt, aki az iskolásokat és a pedagógusokat védte

Újabb fejlemény történt a tavaly szeptemberben kirobbant pécsi iskolai verekedés ügyében, amelyről korábban több cikkben is beszámolt az Index.

A helyi beszámolók szerint a Pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ (ANK) környékén egy tizenévesekből álló banda tagjai akkoriban következetesen terrorizálták az iskolába járó kisebb gyerekeket, az ott dolgozó pedagógusokat, valamint a járókelőket.

Több videó is napvilágot látott a neten, hogy verekedés tör ki az iskola udvarán, egy nagydarab, kopasz, ránézésre negyvenes korú férfi durván bántalmaz egy nála jóval kisebb tizenéves korú gyereket, többek között ököllel üti a földön fekvő kiskorút.

Mint kiderült, a konfliktus forrása az volt, hogy a fiatalok tiltott területen, az iskola épülete előtt dohányoztak, ahogy az is, hogy a diákot leteperő férfi abban az időben egy külső cég alkalmazásában takarítói, gondnoki feladatokat látott el az intézményben. Ellene garázdaság gyanújával nyomozást indított a rendőrség, munkaviszonyát az iskolában azonnal felmondták. A Pécs Aktuál portál szerint a történtek után a megvert fiatal többedmagával megkereste a gondnokot, és elégtételt vett rajta.

Most szintén a Pécs Aktuál számolt be arról, hogy a verekedéses jelenetnek volt még egy szereplője, a diákjai által csak Dezső bácsinak szólított Jancsula Dezső, az ANK történelemtanára, akit most szintén elítéltek az ügyben. A pécsi portál videós beszámolójában a harminc éve pályán lévő pedagógus elmondta: úgy marasztalta el a bíróság, hogy senkit sem bántott, nem lépett fel erőszakosan. Ő csak az iskoláját és az oda járó kisdiákokat próbálta védeni néhány, nem is az intézménybe járó helyi agresszív tizenévestől.

A pécsi portál szerint Dezső bácsi így könnyen lehet, hogy többet nem taníthat, amennyiben a bíróság nem gondolja meg magát.

A mostani videóban Jancsula Dezső is megerősítette a félelemkeltő kamasz fiúbanda jelenlétét az iskola környékén, és mint mondja, azon a bizonyos szeptemberi napon már neki is beszóltak iskolába menet. Majd mikor az épületből kinézve meglátta, hogy a fiatalok az intézmény udvarán cigarettáznak, kiment rájuk szólni, hogy hagyják abba és távozzanak.

Erre kaptam hideget-meleget. Az egyik fiatalembernek a vállán volt a táska, megfogtam a táska pántját. Ez a vádiratban sem szerepel, hogy bántottam vagy megütöttem volna. Mondtam, hogy felmegyünk az igazgatóiba, mire természetesen ellenállt. Az igazgató korábban tanította a fiút, akinek volt már több fegyelmi ügye, de az igazgató tudta őt kezelni valamennyire, amikor annak idején hozzánk jár

– fejtette ki Jancsula Dezső.

Az egyik társaságban lévő fiú erre neki akart esni, és azzal fenyegetőzött, hogy megveri Dezső bácsit, aki állítása szerint nem esett ki a szerepéből, és a gondnokkal ellentétben ő meg tudta őrizni a hidegvérét, így végül nem keveredett verekedésbe.

Földre kerültek, nyilvánvalóan egy verekedéses ügy volt, garázdaság, amit sokan felvettek. Kikerült a netre, mire a rendőrség hivatalból eljárást indított, majd az ügyészi vizsgálat közben megtaláltak engem is a történetben, és előléptem első számú vádlottá. Az ügyészi vizsgálat azt állapította meg, hogy én a személyi szabadságában korlátozom a fiatalt, hangsúlyozom, azt, aki az iskolánk udvarán dohányzik és agresszíven viselkedik, veszélyezteti a kisgyerekeinket, félnek tőlük a tanárnők is, akikkel trágárkodnak, beszólnak nekik, ezért kerülővel közlekednek

– fejtette ki a pedagógus a videóban.

A történelemtanár hozzátette: az ítélet tárgyalás nélkül született, amit ő furcsának, kicsit kafkainak érez, vagy épp A tanú című film világát idézőnek, mert egy borítékban kapta meg a vádat és az ítéletet. Utóbbiban az is szerepel, hogy Jancsula Dezső viselkedése alkalmat adott a környezetében élők megbotránkoztatására.

A pedagógus arról is beszélt, hogy a bíró helyt adott az ügyészi beadványnak, ezért Jancsula Dezsőt pénzbüntetéssel sújtottak.

A közalkalmazotti törvény szerint nem tölthetem be tovább a tanári állást

– tette végül hozzá az elmarasztalt történelemtanár.

A fiatalok családja azóta sem tett feljelentést. A gyereket, aki összeverekedett a takarítóval, végül felmentették. Azaz a fiatalokat retorzió azóta sem érte – derült ki szintén a Pécs Aktuál beszámolójából.