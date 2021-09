Mitől megy ekkorát Dobrev Klára? Miben bízhat Karácsony Gergely?

Mi lehet az oka annak, hogy Dobrev Klára „iszonyatosat megy” az előválasztáson, miközben eleinte több kutatás is Karácsony Gergelyt mutatta az esélyesebb, olykor pedig a legesélyesebb ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek? Mit csinál jól Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció? Vagy mit nem csinál jól Karácsony Gergely? Elemzőket kérdeztünk.

Az előválasztási szavazás és az ajánlásgyűjtés előtt a legtöbb közvélemény-kutatásból azt derült ki, hogy leginkább hárman esélyesek az ellenzéki miniszterelnök-jelöltségre: Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Jakab Péter. A népszerűségi sorrend az elmúlt hetekben és hónapokban folyamatosan változott, de inkább az volt jellemző, hogy Karácsony Gergely és Jakab Péter állt az élen.

Az ajánlásgyűjtés eredménye azonban jó néhány kutatásra rácáfolt, és bár Dobrev Klára és Karácsony Gergely táborai között némi vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy melyikőjük gyűjtötte össze a legtöbb támogatói aláírást, az tény, hogy előbbi vált az előválasztás első miniszterelnök-jelöltjévé. Dobrev Klára elsőként adta le az induláshoz szükséges ajánlásokat, majd elsőként őt regisztrálta jelöltként az Országos Előválasztási Bizottság.

A most zajló szavazásról semmilyen hivatalos adat nincs és nem is lehet még, de a sajtóhoz eljutott információk szerint Dobrev Klára ismét csak jól teljesít. Vannak olyan aggodalmak is az egyes ellenzéki pártokban, hogy nem lesz szükség második fordulóra, ugyanis ha az egyik miniszterelnök-jelölt megszerzi az első fordulóban a szavazatok 50 százalékát, akkor lényegében nyert ügye van.

Erre utalt szeptember 24-i Facebook-bejegyzésében Lukácsi Katalin, a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja is, aki azt írta: veszélyben a második forduló.

Nem lesz második forduló, ha a legfegyelmezettebb párt szimpatizánsainak részvétele aránytalanná válik. Ha jelöltjük megszerzi az 50% + 1 szavazatot

– fogalmazott Lukácsi Katalin, aki bejegyzésében azt is elárulta, hogy melyik jelölt esetében aggódik emiatt.

Dobrev Klára alkalmassága és rátermettsége nem kérdés, tavasszal azonban esélytelen Orbán Viktorral szemben. Szomorú és igazságtalan az, hogy ezt is mérlegelni kell, de túlzás volna az ellenzéken belül az 50%-ot meghaladó eredmény is. A Demokratikus Koalíció ügyes és jól szervezett párt, nekik hála komoly tétje és súlya lett már az első fordulónak is

– írta a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja.

Nem lehet az sem véletlen, hogy a miniszterelnök-jelöltek második vitáján Fekete-Győr András az őszödi beszédet is bedobta Dobrev Klára ellen. A Momentum miniszterelnök-jelöltje szerint ugyanis Dobrev Klára a férje, Gyurcsány Ferenc által elmondott őszödi beszédével a háta mögött nem győzhet a kormánypártok ellen. Sürgette, hogy mindenki menjen el szavazni, és segítse a generációváltást az ellenzéki vezetők soraiban.

Hol vagytok az előválasztásról, fiatalok?

– tette fel a kérdést Fekete-Győr András a napokban egy Facebook-bejegyzésben. Amellett érvelt, hogy minél több fiatal menjen el szavazni, és ne hagyják, hogy nélkülük döntsenek a jövőjükről.

A Demokratikus Koalíció ezzel szemben elégedett lehet az előválasztás eddigi alakulásával. Gyurcsány Ferenc szintén a napokban a Facebook-oldalán azt írta, mindenhol felajzott emberekkel találkozik, akik lelkesülve azt mondják, hogy a DK jól szerepel az ellenzéki előválasztáson.

Érzik a hangulaton, hogy ez most nagyon működik. Hogy Klári iszonyatosat megy, hogy jelöltjeink többsége hozni fogja a körzetét

– tette hozzá Gyurcsány Ferenc.

A második miniszterelnök-jelölti vita után a Závecz Research kutatásából az derült ki, hogy a nézők többsége (a megkérdezettek 30 százaléka) Dobrev Klárát látta a legmeggyőzőbbnek. A további sorrend: 25 százalék Karácsony Gergelyt, 22 százalék Márki-Zay Pétert, 10 százalék Jakab Pétert, 7 százalék pedig Fekete-Győr Andrást.

A Publicus Intézet a vita után közzétett, szeptember 24-én és 25-én készített országos reprezentatív közvélemény-kutatása ugyanakkor azt mutatja, hogy a legtöbben Karácsony Gergelyt nevezték meg legalkalmasabb miniszterelnök-jelöltként.

Pulai András, a Publicus Intézet stratégiai igazgatója a vitát értékelve az Indexnek azt mondta: Dobrev Klára és Karácsony Gergely azzal nyertek, hogy nem veszítettek. A harmadik pozícióért Márki-Zay Péter és Jakab Péter van versenyben, előbbi feljövőben van, utóbbi „leesett a színpadról”.

Abban már a legtöbb kutatás és elemzés megegyezik, hogy mostanra Dobrev Klára és Karácsony Gergely párharcából kerülhet ki az ellenzéki miniszterelnök-jelölt, és az eddigi előjelek szerint ebben a versenyben mintha a DK jelöltje állna jobban.

Korai lenne még leírni Karácsony Gergelyt

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint ha a Dobrev Klára sikeréről szóló értesülések megfelelnek a valóságnak, a DK jelöltjének előretörése betudható a kemény munkának, a párt szervezett, profi kampányának.

Az elemző az Indexnek nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy Dobrev Klára az elmúlt negyedévben szinte folyamatosan járta az országot, ellenben Karácsony Gergely kevésbé tett ilyet, ő augusztus nagyobb részében pihentette a kampányát. Ez pedig most visszaüthet. A Demokratikus Koalíció szervezett, profi kampányt visz, a párt facebookos megjelenése a helyi szervezetek esetében is egységes, a pártnak sok településen van helyi szervezete, így aktivistahálózata is.

Dobrev Klára nemcsak hogy járta az országot, de a párt tagjai, aktivistái pluszban segítették. A Demokratikus Koalíció emellett intenzíven alkalmazza a szimpatizánsoknak szóló SMS, e-mail-küldés, telefonos hívások kampánytechnikáit. Jelenleg Dobrev Klára és a DK kampánya a legkidolgozottabb és a legszervezettebb

– fejtette ki Nagy Attila Tibor.

Szerinte olybá tűnik, hogy a DK „lábon”, vagyis szervezettségben kívánja megverni előválasztási ellenfeleit, különösen Karácsony Gergelyt és Jakab Pétert.

Az elemző arra is kitért, hogy míg Karácsony Gergely kampányának menete nem volt zavartalan (pl. az angolnyelv-tudásával támadták), addig Dobrev Klára nem hibázott, bár a DK kampányát is érte kihívás: országos üggyé vált egy DK-politikus, Ráczné Földi Judit esete, akiről a Válasz Online azt állította, hogy offshore céghez van köze. Ráczné ezt tagadta, és jogi eljárást helyezett kilátásba.

Nagy Attila Tibor úgy látja, hogy Dobrev Klára mind a két eddigi televíziós vitában meggyőzően, felkészülten lépett fel. „Karácsony Gergely az RTL-es vitában eléggé gyengén teljesített” – tette hozzá.

Azt is kiemelte azonban, hogy korai lenne még leírni Karácsony Gergely esélyeit, aki abban bízhat, hogy neki több tartaléka lesz a második forduló során, ugyanis többen támogatják majd reményei szerint más pártoktól, mint Dobrev Klárát.

Karácsony Gergely a második fordulóban bízhat

Kovács János politikai elemző, Az elemző szemével blog és Facebook-oldal szerzője szerint az előválasztási versengés sokkal inkább mozgósítási, mintsem szimpátiaverseny.

Nem az a jelölt nyer, aki a legkonszenzusosabb, vagy a legmagasabb támogatottsággal rendelkezik, bár utóbbi kétségkívül fontos. Hanem az, aki a legnagyobb arányban képes leszavaztatni a támogatóit

– fogalmazott az elemző az Indexnek.

Kovács János úgy véli, Dobrev Klárának az alacsonyabb választási részvétel kedvez, hiszen támogatóinak részvételi hajlandósága az átlagos ellenzéki választóénál magasabb. Ilyenek az idősebb korcsoportba tartozó, városban, nagyvárosban élő szavazók, akik a DK támogatóinak derékhadát adják.

A fiatalabb korcsoportok passzivitása, valamint a városokban létesített szavazópontok, az online regisztráció és szavazás nehézkessége miatt Dobrev Klára támogatói felülreprezentáltak. „Ezt a felülreprezentáltságot a fokozottabb szavazói kedv tompíthatja, és a többi ellenzéki párt érzékelhetően igyekszik is a célegyenesre fordulva erős hajrát produkálni” – mutat rá az elemző.

Az online szavazatok számának felfutása is ezt a törekvést mutatja. Kovács János szerint érdemes ehhez hozzátenni, hogy a DK mostanra az MSZP-nél erősebb pártinfrastruktúrával, szélesebb szavazói regiszterrel rendelkezik, így logisztikai fölényben is van. „A szocialista politikusok sorozatos átlépései mellett ezt jelezte az a körülmény is, hogy Dobrev Klára elsőként adta le az induláshoz szükséges ajánlásokat” – tette hozzá az elemző.

Felidézte, hogy Karácsony Gergely két héttel Dobrev Klára után jelentkezett be miniszterelnök-jelöltnek, az elemző szerint a későbbi kampánykezdetet azonban nem követte dinamikus felfutás.

Bár a különböző közvélemény-kutatók más-más számokat és sorrendet hoztak ki a dobogós helyekre, az látszott, hogy Karácsonynak egyetlen intézet sem mér szignifikáns mértékű fölényt. Őrá igazából az előválasztás második fordulójának favoritjaként tekintenek sokan. Ezt a második fordulót veszélyezteti az, ha Dobrev Klára esetleg túlnyeri magát

– fejtette ki az elemző.

Kovács János nem zárja ki, hogy lehet még meglepetés, és egy harmadik miniszterelnök-jelölt előzi meg Dobrev Klárát és Karácsony Gergelyt, de ennek csak csekély valószínűségét látja. Az elemző szerint ha lesz is meglepetés, az inkább Jakab Péter dobogós helyét veszélyeztetheti, ugyanis Márki-Zay Péter meglepően jól szerepel a kutatásokban és „egyes háttérinformációk szerint a szavazáson is”.

(Borítókép: Miniszterelnök-jelölti vita 2021. szeptember 24-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)