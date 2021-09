Nem hívja vissza a botrányba keveredett jelöltjét a Jobbik

A politikus nemrég amiatt keveredett botrányba, hogy előkerült róla egy kép, amelyen nagyon úgy tűnik, hogy náci karlendítést mutat be. Azóta az MSZP, a Momentum és az LMP is kihátrált a jelölt mögül és többen – köztük Karácsony Gergely is – a többi ellenzéki pártot is arra szólították fel, hogy vonják meg támogatásukat Farkas Péter Barnabástól.

Ennek ellenére Jakab Péter továbbra is a jelölt mögött áll. A Jobbik elnöke hétfőn azt írta: „Ha ma lennének a választások, Farkas Péter Barnabás, a Jobbik képviselőjelöltje Ózdon és környékén 6 százalékkal verné meg a Fidesz jelöltjét. Erre Budapest főpolgármestere arra szólít fel, hogy vonjam meg a támogatásomat a vidéki jelöltünktől, mert előkerült róla egy régi fénykép, ahol szerinte kart lendít”.

A jelölt szerint meg nem. Hogy rövidre zárjam: eszemben sincs megvonni a támogatásomat!

– írta Jakab Péter, majd hozzátette: aki képest legyőzni a Fidesz, azt minden erejével támogatni fogja.

Jakab Péter mellett egyelőre a DK is támogatja Farkas Péter Barnabást. A Mindenki Magyarország Mozgalom részéről Márki-Zay Péter azt mondta: ők még fontolgatják, hogy megvonják-e a támogatásukat, erről a következő elnökségi ülésen fognak dönteni, de az már az előválasztás első fordulója után lesz.





(Borítókép: Farkas Péter Barnabás / Facebook)