Ezekben a körzetekben nyerhet és ezekben vérezhet el a DK 2022-ben

Csütörtök este óriási győzelemként ünnepelte a Demokratikus Koalíció, hogy Dobrev Klára megnyerte a miniszterelnök-jelölti verseny első fordulóját. A párt jelöltje többször is megismételte, hogy „le fogja bontani Orbán rendszerét”. Mielőtt azonban ehhez hozzákezdhetne, a Fidesz jelöltjeit kell legyőznie.

Az Index Kibeszélő című műsorában Mráz Ágoston politikai elemző Gyurcsány Ferenc pártjának jósolta a (Fidesz után) legnagyobb frakciót. Ennek apropóján most azt néztük meg, hogy a 106 egyéni választókerületben az előválasztáson diadalmaskodó DK-s aspiránsoknak hol van valódi esélyük arra, hogy egyéni képviselői mandátumot szerezzenek.

A 106 egyéni választókerületből 32-ben nyert DK-s aspiráns

(beleszámítva egy májusban kötött választási megállapodás alapján a Magyar Liberális Párt két jelöltjét, Bősz Anett elnököt, aki Pest 1. sz. választókerületében és Sermer Ádámot, aki Borsod-Abaúj-Zemplén 7-esben győzött).

Nem hivatalos közlések szerint Budapesten a jelenlegi kormánypártok saját jelöltjeiktől a tisztes helytállást várják el, egy vagy két egyéni mandátum megszerzésénél jobb eredmény – jelen körülmények közepette – igazi meglepetés lenne.

Mire lesz képes a pesti DK-s négyes?

A fővárosban négy jelölti pozíciót szerzett meg a DK. A VI.–VII. kerületet magában foglaló 5-ös körzetben Oláh Lajos számíthat a legnagyobb arányú 2022-es győzelemre, hiszen nyert már 2018-ban is, most pedig az ellenzéki összefogás együttes támogatását is maga mögött tudhatja.

Kőbányán Burány Sándor helyett most az MSZP-t a DK-ra cserélő Arató Gergely indul. Bár az előző választáson nagyon szoros versenyben győzte le a baloldal György Istvánt, ha az összefogásban részt vevő pártok korábbi összeadott támogatásának akár csak felét Arató neve mellé írjuk, nem kétséges a győzelme.

Varjú László eleve annak a tizenegy fős klubnak a tagja, akiknek már az előválasztáson sem volt ellenfelük. Most is ő a 11-es körzet parlamenti képviselője, tehát az összefogás támogatásával már szinte biztos, hogy ő lehet jövőre is a parlamenti patkóban Újpest képviselője.

Kockázatot vállalt a DK Barkóczi Balázs budapesti jelölésével, a párt szóvivőjének ugyanis semmiféle helyi beágyazottsága nincs, jelenleg Isaszeg önkormányzati képviselője. Itteni indulása abból a szempontból is meglepő, hogy a városrész képviselője jelenleg is DK-s (a parlamenti és polgármesteri széket cserélgető Hajdú László), akit ellenfelei is jó politikusnak tartanak. A 2018-as eredmények alapján nagyon szoros küzdelem várható, a 12-es körzetben a Fidesz egy alkalmas jelölttel meglepetést okozhat.

Bács-Kiskunban sok babér nem terem

Bács-Kiskun megye kecskeméti körzetében már 2018-ban is rajthoz állt az előválasztást most megnyerő Szőkéné Kopping Rita. DK-s jelöltként akkor kevesebb mint 3600 szavazatot kapott; a mandátumot pedig a fideszes Salacz László több mint 25 500 vokssal vitte el. Ez nem az a körzet, ahol az ellenzéknek fű terem.

Nagyjából ugyanez mondható el Bács megye 3-as és 5-ös körzetéről is. Nem látszik az az ellenzéki erő, amely Magóné Tóth Gyöngyi, illetve Horváth Károly Roland szekerét megtolva elütné a Fidesz jelöltjeit (várhatóan Font Sándort és Bányai Gábort) mandátumuk ismételt megszerzésétől.

Pécsett a 2-es körzetben éles verseny várható. A DK itt jelöltet cserélt, Nagy Ferencet az MSZP-ből különös körülmények között közelmúltban kizárt Szakács Lászlóra váltotta. Neki jó esélye van, hogy elhappolja a mandátumot Hoppál Péter elől (ha őt indítják).

Reményteli Baranya

A 4-es baranyai körzet a korábbi eredmények tükrében még inkább a Fidesznek kedvező terület.

Abból a szempontból indikátornak tekinthető, hogy egy országos politikában ismeretlen jelölt (Szarkándi Lajosné) mögött mekkora plusz felhajtóerőt jelenthet a hatpárti összefogás.

Békés megye 2-esben 2018-ban a Jobbik és a DK még egymás ellen indult, de hiába rakjuk most egy bővített csapatba őket, nem nagyon látszik, hogy Kondé Gábor az első helyen végezhetne a hivatalos megmérettetésen is. Erre Leel-Őssy Gábornak sincs sok esélye a 3-as, gyulai körzetben.

A korábban drogliberalizáció mellett szót emelő Sermer Ádám (aki 2019-ben még a Magyar Liberális Párt főpolgármester-jelöltje volt) nem különösebben ismert Mezőkövesd környékén. Szemben Tállai Andrással, aki államtitkári időszakában komoly költségvetési forrásokat hozott a városnak, és a helyi futballcsapat elnöke. Fordulat tehát Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-es körzetében sem várható.

Fejér megye 3-as és 5-ös választókerületében is DK-s jelölteknek szavaztak bizalmat a változást akarók, azonban kisebb csoda lenne, ha Balázs Péter és Kertész Éva győzne 2022-ben.

Győr-Moson-Sopron a Fidesz számára hosszú idő óta erős bástya. Itt is irányadó lehet a jobboldali bölcsesség: nem előválasztást, hanem választást kell nyerni. Erre sem az 1-es körzetben győztes Jancsó Zitának, sem a 2-esben előválasztási sikert arató Gasztonyi Lászlónak nincsenek túl biztató kilátásai, bár előbbinek kicsivel talán jobb az esélye.

Öldöklő harc jöhet Debrecenben

Igazi politikai ínyencséget tartogat viszont Kósa Lajos debreceni választókörzete. 2022-ben itt nagyon szoros küzdelem várható. Ha figyelembe vesszük, hogy a Fidesz Budapesten visszavonta emblematikus politikusait az egyéni körzetekből, nem lennénk meglepve, ha a jelenlegi országgyűlési képviselőjüket, a Fidesz alelnökét sem engednék kockáztatni. Itt indul ugyanis a DK elnökségi tagja, Varga Zoltán, aki országos ismertségű politikusként az összefogás támogatásával jó eséllyel fordíthatja balra Hajdú-Bihar megye 1-es körzetét.

Noha 2018-ban Egerben a Jobbik mostani polgármestere, Mirkóczki Ádám csak a második helyen végzett, a DK-s Berecz Mátyás 2022-ben megfordíthatja Heves megye 1-es körzetét. Ez a választókerület azok közé tartozik, ahol a DK–Jobbik-megállapodás nagy valószínűséggel mandátumra váltható. Hasonló a helyzet a szolnoki körzetben. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a DK részéről Sziráki Pál fordíthat, Tatabányán Konczer Erik, Salgótarjánban pedig – kis szerencsével – Godó Beatrix.

Noha Pest 1-es, érdi körzetét még fideszes honatya képviseli a parlamentben, ez könnyen fordulhat. A többé-kevésbé liberális választókerületben lévő Érd városát például a volt szabaddemokrata politikus, Csőzik László vezeti polgármesterként, felesége pedig a DK színeiben közös ellenzéki jelöltté váló (a Magyar Liberális Párt elnöke) Bősz Anett.

Pest 8-as, szigetszentmiklósi körzetében is inkább az ellenzéknek áll a zászló, itt Jószai Teodóra az esélyes, a 11-esben viszont Jánosi-Lesi Ágotával szemben inkább a fideszes Pénczél Károly.

Kaposváron is csak Szita Károly polgármester tűnik kirobbanthatatlannak a városvezetői székből. Könnyen lehet, hogy Somogy 1-ben az országgyűlési mandátumot Varga István 2022-ben elveszi a fideszes Gelencsér Attilától.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4-es körzete erősen fideszes területnek számít. A vásárosnaményi jogász, Sápi Mónika minimális eséllyel szállhat csak ringbe a 2022 tavaszi választáson, így itt nem várható a Fidesz leváltása. Ugyanez a helyzet Tolna 2-esben, kicsi a valószínűsége, hogy Dombóváron és környékén Szabó Lóránd fordítani tudna.

Hatalmas közfigyelem irányult Vas megye 1-es körzetére. Szombathelyen végül – szoros versenyben – Czeglédy Csaba legyőzte Ungár Pétert, így ő lesz a kihívója (minden bizonnyal) Hende Csabának.

A korábbi erőviszonyok szerint ez igazi csatatérkörzet, a folyamatban lévő Borkai-ügy miatt nehéz megjósolni a nyertest.

Veszprém megyében legfeljebb csak megszorítani tudja a Fidesz jelöltjét a DK. Az 1-es, Veszprém-központú körzetben Csonka Balázs, a 2-esben Benedek Szilveszter feladata pedig maximum a tisztes helytállás lehet. A zalaegerszegi központú Zala megyei 1-es körzetben nagy vereség néz ki Csidei Irénnek, ez az ellenzéki összefogás számára igazi vesztőhely.

A DK előválasztási sikerének utolsó helyszíne Zala 3. A nagykanizsai körzetben már 2018-ban is megmérette magát Horváth Jácint, de csak a harmadik helyen futott be. Előtte végzett a Jobbik jelöltje, de itt a két párt összefogása sem biztos, hogy elég lesz a Fidesz képviselőjének leváltására. Ezzel együtt szoros küzdelem várható.

Összességében az látható, hogy hiába szerezte meg magának az előválasztáson a legtöbb körzetet a Demokratikus Koalíció, az éles versenyben 32-ből csupán tizenkettőt vagy tizenhármat lesz képes országgyűlési képviselői helyre váltani.

(Dobrev Klára a DK sajtótájékoztatóján 2021. szeptember 30-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)