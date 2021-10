Márki-Zay Péter az Indexnek: Karácsony Gergely visszaélt az egyik kijelentésemmel

„Végleges a döntésem” – szögezte le Márki-Zay Péter az Index azon kérdésére, hogy még visszaléphet-e a második fordulótól. Karácsony Gergellyel tegnap este egyeztettek, ott dőlt el, hogy mindketten versenyben maradnak Dobrev Klára mellett.

A két polgármester a hét elején még politikai szövetséget kötött Hódmezővásárhelyen. Azt akarták elérni, hogy egymás mellett szerepeljen a nevük a szavazólapon, de ez nem ment át az Országos Előválasztási Bizottságon.

Abban mind a mai napig egyetértünk, hogy a politikai szövetség jó dolog. Nem volt olyan megállapodás, amit bárki felrúgott volna. Önként mondtam el többször is, hogy hajlandó vagyok visszalépni, még annak ellenére is, hogy a Fővám téren a tömeg azt skandálta, hogy ne lépjek vissza. Ha pedig az volt a kérdés, hogy magam helyett kit tartanék alkalmasnak Orbán Viktor ellen indulni, Karácsony Gergelyt neveztem meg.

Karácsony Gergely korábban arról beszélt, hogy csak akkor lépne vissza, ha elütné egy villamos, Márki-Zay Péter szerint a villamos közvélemény-kutatási adatok formájában érkezett meg. A Medián és a Závecz Research mérése is azt mutatta, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje az esélyesebb kihívó.

Sokszor elmondtam, hogy az én lelkemen nem száradhat Dobrev Klára győzelme és Orbán Viktor hatalomban tartása. A kutatási adatok arról győztek meg, hogy Karácsony Gergely nem tudja megelőzni Dobrev Klárát. A cél nem változott, csak a tények alapján úgy látom, ha én visszalépek, akkor nem érhető el ez a cél. A közös indulás lehetőségét egyébként mindketten elfogadtuk, de ezt megfúrta a DK és a Jobbik, miközben négy párt támogatta.

A hódmezővásárhelyi polgármester lapunknak azt is elmondta, hogy tegnap esti tárgyalásukon a kutatási adatokkal és a közösségi média trendjeivel próbálta meggyőzni Karácsony Gergelyt, sikertelenül.

Kész helyzet elé próbált állítani, arról is beszélt, hogy vannak olyan, nem publikus adatai, amelyek mást bizonyítanak. Azzal is érvelt, hogy korábban én magam mondtam, hajlandó vagyok félrerántani a kormányt. Visszaélt ezzel a kijelentésemmel, mert ez nem egy zsarolásra alkalmas mondat volt, mindig a tényektől függött a helyzet, de a cél nem változott.

Márki-Zay Péter meg van győződve róla, hogy a civileknek és Pálinkás József pártjának is helye van a parlamentben, ezeket a közös listáról szóló tárgyalásoknál javasolni fogja, ahogy azt is, hogy legalább három roma képviselőjelölt legyen a biztos bejutó helyeken. Szükségét látja egy korrupcióellenes, jobbközép frakciónak is, de hangsúlyozta, hogy most nem ezek a szempontok döntöttek, hanem Orbán Viktor legyőzése.

Kié lesz a felelősség, ha végül Dobrev Klára nyeri az előválasztást, 2022-ben pedig kormányon marad Orbán Viktor? – kérdeztük a miniszterelnök-jelölttől.

Azt gondolom, hogy mindannyiunké, de nem akarom lerázni magamról a felelősséget, én hoztam meg ezt a döntést az akkor rendelkezésre álló információk alapján. Átgondolva, elemezve, sok emberrel beszélve szerda éjjelről csütörtök reggelre döntöttem el, hogy nem lépek vissza, és viselem ennek a döntésnek a súlyát.

Márki-Zay Péter azt is elárulta, hogy például az alkotmányozás kérdéséről pár hete beszélt Dobrev Klárával, de nincsenek folyamatos kapcsolatban.

A második fordulóban a korábbi megegyezés alapján egy miniszterelnök-jelölti vita lesz, október 13-án az RTL Klubon. Karácsony Gergely csütörtök reggel viszont azt kérte a többi jelölttől, hogy a második kör indulása előtt, szombaton is vitázzanak. Márki-Zay Péter az Indexszel közölte, hogy támogatja ezt a felvetést, és vállalja a vitát.

(Borítókép: Márki-Zay Péter 2021. október 7-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)