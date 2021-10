Közel 800 ezer antigén gyorstesztet kapnak a háziorvosok a koronavírus-gyanús betegek tesztelésére – olvasható a koronavirus.gov.hu kormányzati portálon.

A gyorstesztekkel ki lehet szűrni a gyanús eseteket a nagyszámú szezonális légúti betegségekkel jelentkezők közül

– indokolták a tesztek beszerzését.

A fertőzés gyanújáról továbbra is a háziorvosok döntenek. Gyanú esetén a beteget jelentkezéskor a háziorvosi rendelőben tesztelni kell. A háziorvos átirányíthatja a pácienst PCR-tesztre is, amelyet szükség esetén otthoni mintavételezéssel mentő is elvégezhet.

A PCR-mintavételezés hatósági áron a kijelölt egészségügyi szolgáltatóknál is elérhető – tették hozzá.

Igazolt fertőzés esetén a hatósági házi karantén továbbra is 10 nap. Légúti tünetek esetén lehetőleg telefonon kell jelentkezni a háziorvosnál, aki dönt a tesztelésről, szükség esetén pedig megszervezi a rendelőben a betegvizsgálatot, vagy a kórházi ellátást.

A háziorvosok nemrég aláírásgyűjtésbe kezdtek az operatív törzs döntése ellen, hogy ne kelljen a rendelőkben elvégezniük a teszteket, ezt ugyanis betegbiztonsági okokból kivitelezhetetlennek tartják. Az operatív törzs engedett a nyomásnak..