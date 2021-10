Az előválasztás és Gyurcsány Ferenc a téma a parlamentben

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke napirend előtti felszólalásában beszámolt a vasárnap véget ért ellenzéki előválasztásról, amelyen mintegy 850 ezer ember szavazott és erősítette meg az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert. Arról is beszélt, hogy elindult a hatpárti ellenzéki együttműködés, amely leválthatja a jelenlegi Fidesz-kormányt.

Jövőre már a parlamentnek lesz kormánya és nem a kormánynak parlamentje

– fogalmazott a Párbeszéd politikusa. Megemlítette, hogy „tart a Fidesz-káderek átmentése, így például a Médiahatóság elnökének és a legfőbb ügyésznek is tervezik, hogyan mentse át magát, ha esetleg jövőre mégis megbukna a kormány”.

A kormányoldalról Dömötör Csaba államtitkár reagált, szerinte fontos, hogy az emberek elmondják véleményüket, vagy választáson, vagy népszavazáson. Míg az ellenzéki előválasztáson 850 ezren vettek részt, addig a legutóbbi választásokon hárommillióan szavaztak a mostani kormányra.

„Legutóbb a képviselőasszony arról beszélt, hogy a fideszesek azért félnek, mert majd jön Karácsony Gergely kormánya”, de Dömötör szerint ez nem jött össze, mert már nem kormányfőjelölt. „A főpolgármester a visszalépése után egy hét szabadságot vett ki, hogy kampányolni tudjon. Ahelyett, hogy a budapestiek ügyét intézné, eddig kampányolással foglalkozott, Budapest pedig ennél többet érdemel” – fogalmazott a politikus.

Rétvári Bence: Gyurcsány-show

Keresztes László Lóránt kérdéssel fordult Dömötör Csabához:

Ha ennyire semmibe veszik az előválasztást, akkor miért költöttek több pénzt Facebook-kampányokra, mint az ellenzék?

Az LMP-s politikus arra is emlékeztetett, hogy a Fidesz az elmúlt hetekben aláírást gyűjtött az ellenzék ellen, és „ostoba, primitív, lejárató videókat tettek közzé”.

Keresztes László Lóránt szerint a kormánypárti képviselők hazudnak, amikor azt mondják, hogy a múlt akar visszatérni, mert az elmúlt három évtizedhez képest hoznának változást. Az ellenzéki képviselő megemlítette azt is, hogy a Fidesz-KDNP képviselői 24. alkalommal szavazták le az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló javaslatot.

Önök megvilágosodtak és az országgyűlési választások előtt fél évvel hirtelen beterjesztettek egy olyan javaslatot, amivel a legfőbb ügyész visszahívását kétharmados többséghez kötnék.

Keresztes László Lóránt leszögezte, hogy nem a baloldal, hanem a teljes ellenzék fogott össze, különböző értékrendű pártokkal, civilekkel és szakmai közösséggel.

Rétvári Bence államtitkár válaszában felidézte Gyurcsány Ferenc politikai életútját a rendszerváltás előtti időktől egészen mostanáig. A kormánypárti politikus szerint ez megmutatja, hogy a DK elnöke nem olyan ember, aki a második vagy harmadik helyre jelentkezik be, mert mindig első akar lenni.

A politikai megújulás alapja lenne a baloldalon, ha Gyurcsány Ferencet a saját politikai körükből ki tudnák zárni.

Rétvári Bence kitért arra is, hogy az ellenzéki oldalon sms-ben szokták egymást zsarolni, és a „Gyurcsány-show” első felvonása arról szólt, hogy ki gyűlöli jobban a jobboldalt, a második arról, hogy a baloldalon belül kik gyűlölik egymást jobban.

Varju László, a DK képviselője azt feszegette, hogy miért költött el a kormány több százmillió forintot, hogy lejárassa az ellenzék kezdeményezését. Varju is óriási sikernek tartja az előválasztást, mert a szavazók még nehezített pályán is sikeresen bonyolították le azt, hiszen részt vettek azon. Varju szerint az előválasztás az ellenzéki pártoknak is egyféle megmérettetés volt, hiszen a DK és a Jobbik is külön indult. Megismételte, ha győz az ellenzék, akkor lesz elszámoltatás, helyreállítják a demokráciát és a sajtószabadságot, csakúgy mint az önkormányzatok alapvető jogait.

Az elhangzottakra Orbán Balázs államtitkár reagált és azt mondta, hogy Varju László demokráciája az, hogy egyetlen jelöltként száz százalékot kapott, mindez akár történhetett volna éppen Észak-Koreában is, ez távol áll a Fidesztől. Egyetértett azzal, hogy az előválasztás arra volt jó, hogy abból a DK és Gyurcsány Ferenc kerüljön ki megerősödve. Felemlegette, hogy a Fidesz hatalomra jutása után átalakították a gazdaságot, visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, a gyereket nevelők visszakapják az idei szja-t. Azt pedig biztosan nem fogják hagyni, hogy visszatérjen a 2010 előtt megismert Gyurcsány-kormány.

Jakab Péter: Nem Gyurcsány a főnök, hanem a választó

Tóth Bertalan azzal kezdte, hogy Magyarország újjászületik, az előválasztás történelmi esemény volt, a szavazók üzenetet küldtek a fideszes elitnek: „lejárt az idő”.

A Fidesz elkezdett félni, hogy véget érhet a hatalom, hogy a fideszes káderekre épített háttérhatalomból csak a háttér fog megmaradni.

A szocialisták társelnöke szerint az előválasztás bebizonyította, hogy végső soron az emberek döntenek. Az MSZP ragaszkodik ahhoz, hogy évente 15 ezer lakás épüljön fiataloknak és nélkülözőknek az önkormányzatok bevonásával, ahogy ahhoz is, hogy évente kétszázezer lakás felújítása valósuljon meg.

Rétvári Bence válaszában közölte, hogy az elmúlt hetekben láthattuk a szocialista párt vergődését: először azt mondták, hogy senkit nem támogatnak Karácsony Gergely visszalépése után, aztán mégis beálltak Márki-Zay Péter mögé.

Az államtitkár arra emlékeztette a szocialista politikust, hogy 2010 előtt nem tették könnyebbé az emberek lakhatását, devizahitelezésbe kergették az embereket, és a fenntartást sem tették könnyebbé, amikor többször emelték a rezsi árát. Rétvári Bence több szolgáltatót, céget felsorolt, aminek eladták a részvényeit a szocialista kormányok.

Amit értek, eladtak, megpróbálták az állami vagyont felélni. Volt megszorítás, egyhavi nyugdíj elvétele, egyhavi bér elvétele, és tömeges elbocsátások.

Jakab Péter megerősítette, hogy a Jobbik teljes mellszélességgel támogatja az ellenzéki miniszterelnök-jelöltet, és nem Gyurcsány Ferenc a főnök, hanem a választó a főnök, aki megmondta, hogy az ellenzék fogjon össze.

Mit csinál a Fidesz? Békemenetet hirdet a magyarok ellen. Az országnak már nem kell a gyűlölet, egymás mocskolása, a jövő olyan lesz, mint az ellenzék: sokszínű, néha vitázó, de mindig kiegyező, a legfontosabb nemzeti minimum az, hogy harminc év után lesz végre elszámoltatás, az emberek igazságérzete is igényli ezt. A nemzeti vagyon korábbi időkben történt eltűnése miatt még senki sem került börtönbe, és ez azért lehetett, mert a lopást jogi csűrcsavarokkal mindig kijátszották.

Hangsúlyozta, hogy a felálló új, nemzeti egységkormány véget vet az urambátyám világnak és felállítják a korrupcióvizsgáló bizottságot. Ehhez jó példa Szlovákia, ahol éppen most akarják 14 évre börtönbe csukni a legfőbb ügyészt.

Polt Pétert pedig le fogjuk csukni!

– mondta a Jobbik frakcióvezetője, aki széttépte a legfőbb ügyész leváltását kétharmados többséghez kötő törvényjavaslatot.

Dömötör Csaba államtitkár válaszolt és felidézte, hogy éppen Jakab Péter rendezvényén vittek földre ártatlan embereket, és feltette a kérdést: arról miért nem beszél, hogy ha van vesztese az előválasztásnak, akkor ez a Jobbik volt. Dömötör szerint annak ellenére, hogy a Jobbik mindent feladott, mégsem sikerült jól az előválasztáson Jakab Péter szereplése, ezért vegye észre, hogy innentől már nincs szüksége az ellenzéknek a Jobbikra.

Rezsiválság Európában

Hollik István szerint Európa még le sem győzte a koronavírus-járványt és gazdasági válságot, itt egy újabb válság.

Európában rezsiválság van.

Az árak elszabadultak, Magyarország kivétel, de Európában mindenhol azt érzik, hogy egyre többet kell fizetni a rezsiért, ezt a válságot Brüsszel felelőtlensége idézte elő – folytatta a KDNP-s politikus.

Hollik István kifejtette, hogy a klímavédelmi célokkal egyetértenek, de Brüsszel az időzítést elrontotta, úgy kényszerítette leépítésére a hagyományos energiaipari rendszert, hogy a zöldet még nem építette fel helyette. A képviselő szerint a magyar energiapolitikának négy alapja van: a rezsicsökkentés, az atomenergia, a zöldenergia és a hosszútávú gázmegállapodás.

Kocsis Máté frakcióvezető is arról beszélt, hogy az ellenzéki előválasztás győztese Gyurcsány Ferenc lett. Szerinte a szocialisták már a sír szélén állnak. A Jobbik pedig Jakab Péter vezetésével elvesztette szavazói kétharmadát és nem sikerült új támogatót szerezni a sok üres fenyegetéssel, a többi ellenzéki formáció csak vegetál, Kocsis úgy látja, a baloldalon minden pártot bedarált a DK.

Kocsis szerint

újabb megmentőt találtak az ellenzéki erők, mégpedig Márki-Zay Péter személyében, aki mint ígérte, visszasegíti a hatalomba Gyurcsány Ferencet.

Márki-Zay megjelenése sem fogja azonban megoldani Gyurcsány hataloméhségét, mire számítanak az ellenzéki erők? – tette fel a kérdést a Fidesz frakcióvezetője, hozzátéve, hogy a kormányfőnek majd egyezséget kell kötnie a legnagyobb ellenzéken belüli erővel, ez pedig jelenleg Gyurcsány Ferenc, tehát a képlet világos.

(Borítókép: Seszták Lászlóra a közelmúltban elhunyt korábbi kereszténydemokrata képviselőre emlékeznek az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. október 18-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)