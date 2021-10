34 éves, alapbetegség nélküli férfi a járvány legfiatalabb áldozata

Egy 34 éves, alapbetegség nélküli férfi volt a koronavírus legfiatalabb szerdán bejelentett áldozata.

Az Index úgy tudja, hogy az illető aktív sportéletet folytatott.

(Személyes adatairól etikai okokból kifolyólag nem adunk ennél részletesebb közlést).

Rajta kívül volt egy 43 férfi is az áldozatok közt, akinek a kormányzati honlap táblázata szerint ugyancsak nem volt ismert alapbetegsége. A legidősebb koronavírus-halott egy 101 éves nő volt, aki daganatos megbetegedéssel és magasvérnyomás-betegséggel is küzdött. A magyar hatóságok összesen 4039 új fertőzöttet és 45 halálesetet jelentettek be csütörtökökön.

Gulyás Gergely miniszterelnökségért felelős miniszter a kormányinfón azt mondta hogy elsősorban az idősek vesztik életüket a fertőzés miatt. A táblázat ezt többnyire igazolja, de a fenti adatokból látszik, hogy kiugró kivételek is vannak ez alól.