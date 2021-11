Leállhat a tömegközlekedés, ha kötelező lesz az oltás

Ha kötelező lesz az oltás, leállhat a MÁV és a Volánbusz is – mondta a Vasutas Szakszervezet elnöke és a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet elnöke.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón jelentette be, hogy a cégek és a vállalkozások jogosultak a munkavégzés feltételeként előírni a védőoltást az alkalmazottaik számára. A BKV közleménye szerint jelenleg is egyeztetések zajlanak a témában; a MÁV-csoport, amelyhez a Volánbusz is tartozik, még nem reagált az ATV ezzel kapcsolatos megkeresésére.

A szakszervezetek viszont úgy vélik, ha kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltás, ellehetetlenülhet a közösségi közlekedés.

Azok, akik a vonatközlekedésben tevékenyen részt vesznek, ott az oltottság sajnos a legrosszabb aránnyal van

– fogalmazott Meleg János, a Vasutas Szakszervezet elnöke.

A helyzet a Volánnál sem jobb, Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet elnöke szerint óriási a felháborodás a munkavállalók körében a kötelező oltás miatt.

Próbálom őket nyugtatni, hogy még ezt senki nem tette kötelezővé, és ha kötelezővé teszik, akkor kell nekünk dönteni, hogy milyen lépéseket teszünk

– mondta Dobi István, aki úgy véli, nem lesz kötelező az oltás, mert nincs tartalék a rendszerben, és ha bevezetnék, akkor leállna a buszközlekedés.

A kormányhatározat értelmében, ha a dolgozó a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem veszi fel, akkor fizetés nélküli szabadságra küldhető, és ha egy éven belül továbbra sem tesz eleget az előírásnak, akkor a jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti a munkáltatója.

(via ATV)