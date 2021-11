Tüntetést szervez a Mi Hazánk az Alkotmánybíróság elé

Ismét a lakosság oltásfelvételének növelésére irányuló próbálkozások zavarják a Mi Hazánk Mozgalmat, olyannyira, hogy tüntetést is szerveztek az Alkotmánybíróság épülete elé annak állítólagos kötelezővé tétele miatt – derül ki a Novák Előd által szignózott, szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményből.

A szélsőséges párt úgy látja, a dolgozó embereket „megzsarolták” munkájuk elvételével. Mint ismert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti kormányinfón a munkáltatókra tolta annak eldöntését, kötelezően felvegyék-e az alkalmazottak a koronavírus elleni védőoltást, avagy sem. Ennek értelmében a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottak számára. Azok a munkavállalók, akik az esetleges munkáltatói utasítás ellenére akik mégsem oltatják be magukat, fizetés nélküli szabadságra küldhetők, egy év eltelte után azonban akár a munkaviszonyuk is megszüntethető.

A Mi Hazánk állítása szerint ez a lépés alkotmányellenes, ezért azt várják az Alkotmánybíróságtól, hogy semmisítsék meg a koronavírus elleni védőoltások felvételére „kötelező” kormányrendeletet alaptörvény-ellenesség címén. A tüntetést közleményük szerint nyomásgyakorlásnak szánják. A párt az oltások működőképességét is ismételten kétségbe vonta. Azt írták:

A kormányzat immár titkosítja az oltások hatásfokát, nem tesznek közzé hivatalos statisztikát, de Gulyás Gergely egy októberi kormányinfón egy kérdésre egyszer elárulta, hogy a kórházban ápoltak 45 százaléka oltott – miközben teleplakátolták az országot azzal, hogy az oltás működik.

A párt ezt követően erőltetést és diszkriminációt emlegetett, ami szerintük elfogadhatatlan, legalábbis az oltás felvétele szempontjából. Arra emlékeztettek, hogy áprilisban Orbán Viktor elutasította az oltás kötelezővé tételét, mondván, hogy „nem diktatúrában élünk”. Szeptemberben is hasonló tartalmú nyilatkozatot tett.

A november huszadikára bejelentett eseményen beszélni fog Toroczkai László, a párt elnöke, Dúró Dóra, a párt országgyűlési képviselője, Szakács Árpád publicista, Pócs Alfréd, a Magyar Orvosi Kamara vírusszkeptikus állításai miatt felfüggesztett tagja, valamint Árendás Mónika egészségügyi szakdolgozó.

A Mi Hazánk egyébként az elmúlt hónapokban is a járványt elbagatellizáló, valamint az oltások elleni kirohanásaival igyekezett figyelmet szerezni magának a nyilvánosságban. Mint ismert, márciusban Toroczkai László másfél milliós bírságot kapott, amiért a járványtagadó Gődény György és a libertáriusok mellett a Mi Hazánk is törvénytelen tüntetést szervezett a március 15-ei nemzeti ünnepen. Augusztusban az egészségügyi dolgozók kötelező oltása miatt ostromolták meg beadványaikkal az Alkotmánybíróságot, de nekimentek a védettségi igazolványnak is, szeptember elejére pedig ugyancsak tüntetést szerveztek. Noha a kormány tavasszal még oltásellenességgel vádolta az összefogott ellenzéki pártokat, a Mi Hazánk felé ezidáig nem hangzott el részükről ez az állítás.