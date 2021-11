Nagyon rosszak a magyar gyerekek fogai

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020-ra irányozta elő, hogy az öt-hat éves gyerekek 80 százalékának ép fogai legyenek Magyarországon, de a kitűzött céltól még most is nagyon távol állunk. A járványhelyzet miatt pedig tavaly még az évi két kötelező szűrés is elmaradt – írja a Magyar Nemzet. A kitűzött célt 2017-ben a kijelölt korosztály csupán 42,6 százaléka tudta teljesíteni.

A WHO célkitűzését a Colgate-Palmolive Magyarország fogorvosi szakmai csapata és a Pécsi Orvostudományi Egyetem fogorvostudományi szakának gyermekfogorvosai is támogatják. Az általuk már korábban kidolgozott ingyenes, online elérhető Ragyogó mosoly, ragyogó jövő egészségfejlesztő program szerepe a járvány alatt ugrott meg, népszerűsége pedig azóta is tart.

A program foglalkozásait osztályfőnöki vagy biológiaórán is meg lehet rendezni játékos formában. Az elsősorban elsős és másodikos gyerekek számára létrehozott program résztvevői postai úton fogkrémmintát és fogkefét is kapnak ajándékba.

Jelenleg a program önkéntes. A 2020/21-es tanévben 54 ezer elsős és másodikos gyereket értünk el, hozzávetőleg ezer szülő töltötte ki a kérdőívet, amivel felmértük a programban való részvétel előtti és utáni tudásukat

– mondta Tóth Tünde fogorvos, hozzátéve, hogy a program jelentősége a járvány alatt még fontosabbá vált.

(via Magyar Nemzet)