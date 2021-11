Megvan a Momentum új elnöke

– olvasható a Momentum Mozgalom szerkesztőségünknek küldött levelében.

Fekete-Győr András a párt döntését követően Facebook-oldalán azt írta, őszintén hiszi, hogy az ellenzék és az ország megváltoztatásának a momentumosok a motorjai.

Elnökként az én feladatom volt, hogy szövetségeseinkkel közösen váljunk kormányváltó erővé. Anna és persze a teljes közösségünk feladata pedig az lesz, hogy végre is hajtsuk a kormányváltást, valódi kormányzó erővé téve az új politikai generációt. Hatalmas gratuláció Donáth Annának és persze a másik két jelöltnek, Orosz Annanak és Hollai Gábornak is

– fogalmazott a Momentum Mozgalom volt elnöke.

A párt új elnöke is megosztott egy bejegyzést, amelyben megköszöni a támogatást, és ő is leírja, hogy öt éve aktív tagja a Momentumnak, öt éve élete meghatározó részévé vált a közösség.

Mostantól a kormányváltásig pedig elnökként szolgálhatom tovább a mozgalmat, és küzdhetek az igazságosabb, emberségesebb és zöldebb Magyarországért! A következő fél évben sok munka vár ránk, hiszen erős, az emberek érdekei mellett határozottan kiálló, és szerethető Momentum nélkül nincs kormányváltás. Amire égető szükség van, hiszen az ország nem engedhet meg magának újabb négy év fideszes kormányzást. A következő választás ugyanis sorsdöntő. Nem hagyhatjuk cserben Magyarországot, hiszen ez a mi hazánk is

– írta Donáth Anna, akinek Karácsony Gergely főpolgármester is gratulált ezen Facebook-bejegyzés alatt egy kommentben.

Október elején mondott le Fekete-Győr András a Momentum elnöki pozíciójáról, miután a párt küldöttgyűlése úgy döntött: új vezetéssel kell belevágni a választási kampány következő szakaszába.

A miniszterelnöki-jelölti előválasztás első fordulójában Fekete-Győr András 3,4 százalékot szerzett, így utolsó helyen végzett. A Momentum elnöke maga kezdeményezte, hogy a párttagságot képviselő küldöttség döntse el, vele szeretnének-e belevágni a választási kampányba, vagy valaki mással.

– fogalmazott az előválasztás első fordulója után a Partizánnak. Fekete-Győr András a küldöttgyűlés döntését követően azonnali hatállyal beadta a lemondását.

Fekete-Győr András öt és fél éves elnöksége alatt a Momentum országos politikai szereplővé nőtte ki magát. A rendszerváltás óta eltelt idő legerősebb, parlamenten kívüli pártja ma a Momentum, jövőre pedig frakciója is lesz az Országgyűlésben, és ez András közösségszervező munkájának is köszönhető. Az előválasztási eredmény ugyanakkor megmutatta, hogy új lendületre van szüksége a Momentumnak ahhoz, hogy tovább tudja folytatni az építkezést, és a magyar közélet még inkább meghatározó közössége legyen. Ezt is mérlegelte a Momentum küldöttgyűlése, amikor szavazott a bizalmi indítványról