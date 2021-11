Akkora az oltásra váró tömeg a Szent Imrében, hogy az épület előtt kígyózik a sor

Az Index olvasója hívta fel rá a figyelmet, hogy a 11. kerületi Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban annyian vennék fel az oltást, hogy már háromnegyed hétkor az épületen kívül kígyózik a sor a hét első napján.

A HVG szerint az Uzsoki Utcai Kórházban is hasonló a helyzet.

2021. november 22–28. között oltási akcióhetet szervezett a kormány a kórházi oltópontokon reggel 7 és este 7 óra között. A kórházak országszerte – Budapesten kiemelten – megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják az érkezőket akár az első, az elmaradt második vagy a harmadik oltásra, írja a kormány koronavírusról tájékoztató oldala.

„Az emberek már a saját szemükkel és tapasztalataikkal is láthatják”, hogy a védőoltás a legalapvetőbb védelmi eszköz a koronavírus-járvány leküzdésében – erről már Müller Cecília beszélt a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában. „Bizakodó vagyok, hogy a józan ész felülkerekedik az aggodalmak, a tévhitek és a dezinformációk fölött” – hangsúlyozta.

Arról, hogy az oltások biztosította védettség a korábbi egy évre becsülttel szemben 4-6 hónapig tart, Müller Cecília azt hangsúlyozta: az eredeti vuhani törzshöz képest már rengeteget változott a vírus genetikai állománya, abban nagyon sok mutáció következett be. „A negyedik hullámban éppen a delta-típussal küzdünk” – jegyezte meg.

A legutoljára közölt adatok szerint a beoltottak száma 6 017 807 fő, közülük 5 788 775 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 765 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Számos olyan tévhit terjed a világban a koronavírussal és a védőoltással kapcsolatban, amit a szakértők igyekeznek gőzerővel cáfolni. A közelmúltban látott napvilágot a Facebookon egy olyan bejegyzés, amely szerint ha az oltás helyére a vakcina beadását követő tíz-tizenkét órán belül egy félbevágott krumplit tesz az ember, és rajta hagyja 15-20 percig,

A Magyarország kormánya Facebook-oldalán is megjelent egy videó, amelyben orvosok beszélnek a legújabb téveszmékről.

Az egyik ilyen a féreghajtós gyógyszer, ami szerint féregpetéket oltanak belénk az oltásokkal.

Természetesen ez is egy ilyen új keletű tévhit. Mi értelme volna? Nem gondolnám, hogy most kellene elnépteleníteni a Földet vakcinákkal, csipekkel és egyéb mérgekkel. Nem is halnak meg százezerszámra az emberek az oltás után, ellenben a Covid–19-től igen