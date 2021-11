Miért őrülünk meg, ha jön a Black Friday?

Ahhoz, hogy megértsük a Black Friday mozgatórugóját, egy kicsit vissza kell mennünk az időben, és meg kell vizsgálnunk, mi a fogyasztói társadalom alapja. Ez nem más, mint a folyamatos fejlődés, melynek a vásárlás alapvető eleme. Az új termékek segítségével egy szebb, kényelmesebb és boldogabb jövő tárulhat elénk, legalábbis a reklámok gyakran ezt sugallják. Korábban bizonyos árucikkek – például játékok, elektronikai termékek, könyvek – beszerzése jellemzően az ünnepek, főképp közvetlenül a karácsony előtti időszakra koncentrálódott, manapság viszont már október végén, november elején megindul a roham.

Harsányi Dávid, a Budapesti Gazdasági Egyetem Marketing Tanszékének vezetője szerint a cégek dolgát jelentősen megkönnyíti a FoMO-jelenség, ami szép lassan mindannyiunk életébe bekúszott. (A FoMO az angol „Fear of Missing Out” kifejezés betűiből tevődik össze, ami magyarul nagyjából annyi tesz, „félelem attól, hogy lemaradunk vagy kimaradunk”. Egyébként az Index szórakoztató rovata is ezt az elnevezést kapta).

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a vásárlás mindig összekapcsolódik valamilyen vélt vagy valós szükséglettel. Íme, egy nagyon sarkos példa: ha valakinek nincs kisbabája, nem fog pelenkát venni, csak azért, mert akciós. Mindig van tehát valamilyen indíttatás, az más kérdés, hogy annak mennyire alapja a racionalitás. A kutatások egyre inkább azt bizonyítják, hogy a vásárlási döntéseink több mint 90 százaléka emocionális, ami azt jelenti, hogy már azelőtt letesszük a voksunkat valami mellett, mielőtt még a döntésünk tudatosulna. Éppen ezért nagyon könnyű túlzásba esni, és talán mindannyian ismerünk olyan embert, aki ha szomorú, bemegy a plázába, és vesz magának egy új cipőt. Látni kell azonban, hogy ezek gyakran csak pillanatnyi örömök, utólag pedig a kidobott pénz és a felesleges holmik lelkiismeret-furdaláshoz vezethetnek

– jelentette ki az Indexnek Harsányi Dávid, aki szerint míg az egyik oldalon ott vannak az akcióvadászok, akik számára a tudatosság azt jelenti, hogy mindent akkor vásárolnak meg, amikor az a legolcsóbb, addig a másik oldalon egyre több olyan fogyasztó van, aki számára a fenntarthatóság a kiemelt szempont.

Bár hazánkban a szocializmus hiánygazdasága miatt még mindig erőteljesen jelen van a birtoklás vágya, világszerte és talán szép lassan Magyarországon is átalakulnak a szokások, és úgy gondoljuk, hogy nem kell saját lakás, saját autó, saját roller, hiszen azt az okoseszközök segítségével néhány kattintással bérelni is tudjuk. Ezáltal mobilisabb, kötetlenebb életet élhetünk, nem mellesleg a környezetünkért is sokat tehetünk. Ezzel párhuzamosan menő lehet antikváriumban és turkálóban vásárolni, noha sokan még mindig státuszszimbólumként tekintenek egy márkás új termékre