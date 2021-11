Egy hét alatt több mint ezren haltak meg koronavírusban Magyarországon

Az elmúlt 24 órában 11 871 új koronavírusos megbetegedést igazoltak péntek reggelre Magyarországon.

A fertőzöttek száma ezzel 1 068 888 főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív betegek száma 172 488-ra emelkedett – az elmúlt egy hét alatt 44 364-gyel. Jelenleg 6913 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 695-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

Meghalt 162 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 33 866 főre emelkedett, vagyis az elmúlt egy hét alatt

1086-an vesztették életüket.

Eddig 6 087 474 embert oltottak be, közülük 5 823 818-an már a második oltást is megkapták, míg 2 269 551 fő a harmadik vakcinát is.

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében november 22–28. között oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon, és ezen a héten az oltatlanoknak akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet oltásra menni.

Az adatok alapján hétfő óta 62 906 embert oltottak be az első adag vakcinával, 29 319-en kapták meg a második oltást, míg körülbelül négyszázezren a harmadik vakcinát vették fel.

A kormány szerint az oltási akcióhét rendkívül sikeres volt, ezért Orbán Viktor péntek reggel bejelentette, hogy egy héttel meghosszabbítják, így az akció egészen december 5-ig tart.

(Borítókép: Huszti István / Index)