Kiderült, melyik korosztályban vették fel legtöbben a harmadik oltást

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) részletes adatokat publikált arról, hogy mely korosztályokban milyen gyakorisággal vették fel a harmadik oltást Magyarországon. A pénteki adatokat tükröző kimutatás szerint a teljes népesség 25,3 százaléka vette fel a harmadik oltást, míg

a 18–24 évesek közül 9 százalék ,

, a 25–49 évesek közül 18,5 százalék ,

, az 50–59 évesek közül 31,5 százalék ,

, a 60–69 évesek közül 46,8 százalék ,

, a 70–79 évesek közül 62 százalék ,

, a 80 évnél idősebbek közül pedig 51,6 százalék

vette fel a harmadik oltást.

Ezenkívül az ECDC azt is közölte, hogy az egészségügyi dolgozók körében 31,2 százalék vette fel az újabb oltást. A korosztályoknál a 70–79 évesek kiugróan magas arányát valószínűleg az magyarázza, hogy ez a korosztály már a leginkább veszélyeztetettek közé tartozik, viszont náluk még – ellentétben a 80 év felettiekkel – kevesebb nehézségbe ütközik az oltás beadása – írja az EgészségKalauz.



A harmadik oltás felvételére a kormány a hétvégén e-mailben kérte az embereket. Arról pedig, hogy miért lehet fontos az újabb vakcina felvétele, ebben a cikkünkben írtunk.

Érdemes tudni azt is, hogy a kormány ismét meghosszabbította az oltási akcióhetet, így december 12-ig, vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 és este 19 óra között.

(Borítókép: Oltáshoz előkészített, Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyagot tartalmazó fecskendők a gyöngyösi Bugát Pál Kórház oltópontján 2021. december 3-án. Fotó: Komka Péter / MTI)