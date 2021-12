Maguk nem egyszarvúak, hanem kecskék - ülésezik az Országgyűlés

Rig Lajos önkéntes mentődolgozóként számolt be a járványkezelés tapasztalatairól. A Jobbik képviselője szerint túl sok volt a politikai döntés a szakmai helyett, például teltházas meccs volt, amikor emelkedett a fertőzöttek száma. A politikus a túlárazott légzéssegítő eszközöket is megemlítette, ahogy azt is, hogy hiteles és bárki számára hozzáférhető adatokra van szükség. Rig Lajos a mentők futásidejét is hangsúlyozta, jelentősen megnőtt a munkájuk, így a futásidejük is.

Rétvári Bence válaszában kifejtette, hogy emelik a mentőszolgálat költségvetését, 2010-hez képest 34 új mentőállomás van, több mint százat felújítottak, a mentőautók átlagéletkorát 5 év alá vitték. Az államtitkár szerint meg kellene kérdezni Jakab Pétertől, hogy hasznos volt-e az a mondata, amivel a kínai oltással kapcsolatban elbizonytalanította az embereket. Rétvári Bence leszögezte: minden más európai ország, amelyik nem volt hajlandó keleti vakcinát alkalmazni, politikai döntést hozott, de Magyarország nem így tett.