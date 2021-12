Házkutatást tartottak Völner Pálnál, majd gyanúsítottként kihallgatták

A mentelmi jogától megfosztott fideszes államtitkár kedden jelentkezett a Központi Nyomozó Főügyészségnél, ahol szerette volna az ügyet jobban megismerni, tisztázni magát. Ekkor még nem tartották időszerűnek vallomástételét, hiszen mentelmi joga nem szűnt meg – azóta azonban igen, ez a Magyar Közlönyben is megjelent.

Az Alfahír a rendőrséget és az ügyészséget is megkereste az ügyben. Előbbi nem erősítette meg a rendőri intézkedést, de nem is cáfolta, mindössze annyit közölt, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség jár el, a fejleményekről is e szervezet számol be. Az ügyészség rövid tájékoztatást adott, amelyben úgy fogalmazott: „Csak a már megtörtént eljárási cselekményekről adható felvilágosítás, az ügyben hamarosan tájékoztatást tervez a Központi Nyomozó Főügyészség.”

Papp Gábor, Völner Pál ügyvédje a Telexnek megerősítette a rendőri kiszállás tényét, és elmondta: a nyomozók házkutatási céllal érkeztek. Hogy ez valóban megtörtént-e, arról nincs információja.

Szerdán este Papp Gábor közölte a 24.hu megkeresésére, hogy Völner Pált gyanúsítottként – ez ellen panasszal is élt – hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség, miután házkutatást tartottak nála. A mentelmi jogától megfosztott korábbi államtitkár vallomást tett, és következetesen tagadta a terhére rótt bűncselekményeket.

Kényszerintézkedés elrendelésére nem került sor, így Völner Pál szabadlábon védekezhet.

A Völner-ügy kronológiája

December 7-én jelent meg a Legfőbb Ügyészség oldalán, hogy Polt Péter legfőbb ügyész hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Völner Pál fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére.

Völner Pál még aznap közölte jogi képviselőjén keresztül: nem követett el bűncselekményt, államtitkári és miniszteri biztosi feladatait tisztességesen és a törvényeknek megfelelően végezte, azonban vállalja az ügy politikai következményeit, és lemond államtitkári posztjáról. A fideszes politikus az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára, illetve 2019 augusztusától a Magyar Bírósági Végrehajtói Karral kapcsolatos feladatokat ellátó miniszteri biztos volt.

Az ellenzéki összefogás képviselői közös sajtótájékoztatón jelentették be: kezdeményezni fogják, hogy minél gyorsabban függesszék fel Völner Pál mentelmi jogát. Az ellenzék Varga Judit igazságügyi miniszter felelősségét is felvetette és a tárcavezető lemondását követelte. Az ellenzéki narratíva szerint ha Völner Pál feletteseként Varga Judit nem tudott az ügyről, akkor azért, ha pedig tudott róla, akkor bűnrészes, és azért kell lemondania. Az úgynevezett Pegasus-botránnyal is összefüggésbe hozták Völner Pál ügyét, mivel államtitkárként ő engedélyezhette a pegasusos lehallgatásokat az igazságügyi minisztert helyettesítve. Másnap, december 9-én „bűnügyi helyszínként” jelölték meg az Igazságügyi Minisztériumot az ellenzéki összefogás politikusai.

A Fidesz közleményben jelezte: a kormánypártok meg fogják szavazni Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését, mert tisztáznia kell magát az igazságszolgáltatás előtt. Hozzátették: örülnek, hogy ezt ő maga is így érzi, és azonnal lemondott.

December 8-án Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, a Mentelmi bizottság alelnöke bejelentette: kezdeményezi, hogy Völner Pál mentelmi jogának ügyében hívják össze a bizottságot. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke arról beszélt az ATV-ben, reméli, hogy nemcsak az igazságszolgáltatás végzi a dolgát, hanem egy teljes parlamenti vizsgálóbizottság is elindulhat a Völner-ügyben.

A Magyar Közlöny december 8-i számából kiderült, hogy Áder János köztársasági elnök elfogadta Völner Pálnak, az Igazságügyi Minisztérium vesztegetési üggyel összefüggésbe hozott államtitkárának lemondását.

December 9-én az MSZP társelnöke, Tóth Bertalan a közélet tisztaságát veszélyeztető bűncselekménnyel vádolt politikai felső vezetők juttatásairól szóló szabályok módosításáról nyújtott be határozati javaslatot. A javaslat arra irányul, hogy Völner Pál ne kapjon végkielégítést. „Az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartása mellett a pénzbeli juttatásaik felfüggesztése tehát mindaddig indokolt, amíg felmentésükről jogerős bírósági ítélet születik” – olvasható Tóth Bertalan határozati javaslatában.

Az Index december 10-i Kibeszélő című műsorában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Völner-ügyre reagálva arról beszélt, hogy a jobboldalon lemondanak az emberek, ha hibáznak, eltűnnek, visszavonulnak, a baloldalon azonban ilyen nincs. Kifejtette: még senki nem mondta ki Völner Pál bűnösségét, de a baloldal úgy akar erre az ügyre kampányt építeni, hogy közben a saját oldalukon semmilyen botránynak nincs következménye.

Varga Judit igazságügyi miniszter közösségi oldalán december 10-én közölte, hogy 2021. december 11-i hatállyal dr. Répássy Róbertet nevezte ki az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává Áder János köztársasági elnök. Hétfőn a parlament is megszavazta Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését.

(Borítókép: Völner Pál 2021. október 28-án. Fotó: Kovács Attila / MTI)