Nagyon megugrott a temetések száma a negyedik hullám alatt

Mint arról korábban beszámoltunk, novemberben a heti halálozási mutató jócskán elszakadt a járvány előtti időszakban megszokottaktól. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait most az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület (OTEI) is megerősítette lapunknak: a negyedik hullám idején harminc-negyven százalékkal volt több temetés, mint a járvány előtti, 2019-es évben.

„A növekedés már október második felében elindult, és egészen mostanáig fokozatosan nőtt a temetések száma. Tapasztalataink szerint éppen a napokban érthettük el a csúcsot, és nagyon bízunk benne, hogy a negyedik hullám nehezén túl vagyunk” – jelentette ki az Indexnek az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület elnöke. Puskás Béla kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban közel annyi munkájuk volt, mint idén márciusban és áprilisban, de ezúttal sokkal jobban bírták a terhelést.

Felkészültebben ért bennünket a negyedik hullám, már bőven rendelkezésünkre álltak azok a védőfelszerelések és eszközök, amelyek a munkavégzéshez elengedhetetlenek. Emellett létszámot is sikerült bővítenünk, amire komoly szükség is volt, többek közt amiatt, mert az elmúlt hetekben a koporsós temetések száma visszaállt a korábbi szintre. A járvány elején ugrásszerűen megnövekedett a hamvasztások száma, a hozzátartozókban ugyanis ott volt a fertőzéstől való félelem. A trend most megfordult, és a Covid ellenére is sokan választják a koporsós temetést

– mutatott rá Puskás Béla.

Az OTEI elnöke beszélt arról is, hogy a temetkezési szolgáltatóknál is megérezték a negyedik hullám intenzitását, több kolléga megfertőződött, és azok, akik nem kaptak oltást, sokkal nehezebben vészelték át a betegséget. Volt, akinek a munkába való visszatérés is gondot jelentett. Ennek ellenére nincs tudomásuk arról, hogy bármely vállalatnál kötelezővé tették volna a védőoltást, de az átoltottság így is magas.

„A munkavállalók döntő többsége önszántából felvette a vakcinát, ők nap mint nap látják, milyen sok áldozatot követel a járvány, így nem kellett külön kérvényt benyújtani. Szintén nem elhanyagolható tényező, hogy a dolgozók folyamatos veszélynek vannak kitéve, hiszen amellett, hogy eltemetik a koronavírusban elhunytakat, a hozzátartozókkal is tartják a kapcsolatot. Nemegyszer előfordult, hogy a temetést szervező rokon egyik nap még bent volt nálunk az irodán, másnap már azt hallottuk, hogy a fertőzés miatt ő is kórházba került” – mondta Puskás Béla.

Létszámkorlátozás nélkül lehet temetést tartani

Mint ismert, hazánkban jelenleg minden zárt térben kötelező a maszkviselés, és ez a ravatalozókra is vonatkozik. Szabadtéren a síroknál, illetve a temetéseken lehetünk maszk nélkül, de a szakemberek azt kérik, hogy lehetőség szerint tartsunk minél nagyobb távolságot. Az OTEI elnöke emlékeztetett: korábban maximum ötven fő vehetett részt a temetéseken, és bár tapasztalataik szerint a hozzátartozók általában nagyon fegyelmezettek, a korlátozás betartása komoly nehézséget jelentett.

„Ezt az intézkedést nem igazán lehetett betartatni, ugyanis senkit nincs jogunk kiküldeni a temetőből. Most nincs érvényben létszámkorlátozás, de az óvatosság továbbra is indokolt” – tette hozzá Puskás Béla.

