Három nap alatt több mint tízezer új fertőzöttet igazoltak, meghalt 366 beteg

Az elmúlt három napban 10 105 új fertőzöttet igazoltak, meghalt 366 koronavírusos beteg. Kórházban 5537 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 503-an vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati oldalra hétfőn feltöltött összesített adatokból.

A beoltottak száma 6 226 399 fő, közülük 5 937 305 fő már a második oltását is megkapta, 3 104 194-en pedig már a harmadik oltást is felvették.

226 399 fő, közülük 5 937 305 fő már a második oltását is megkapta, 3 104 194-en pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három napban összesen 10 105 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 228 400 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

105 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 228 400 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban meghalt 366, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 37 896 főre emelkedett.

896 főre emelkedett. A gyógyultak száma 1 048 633 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 141 871 főre csökkent.

Egy héttel ezelőtt, azaz december második hétvégéjén 16 017 új koronavírusos megbetegedést igazoltak, meghalt 455 beteg. Kórházban akkor 6531 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 565-en voltak lélegeztetőgépen. Legutóbb pénteken közöltek járványügyi adatokat, akkor 4977 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 154 beteg; kórházban 5856 beteget ápoltak, közülük 519-en voltak lélegeztetőgépen.

A koronavirus.gov.hu oldalán hangsúlyozzák: már Magyarországon is jelen van az omikron-vírusvariáns, ezért továbbra is kérik a beoltatlanokat, hogy vegyék fel az oltást. A korábban oltottakat továbbra is a megerősítő oltás felvételére kérik, hiszen az ismét 80-90 százalékra emeli a védettséget.

Hozzáteszik: a regisztráció és az időpontfoglaló az 5–11 éves gyermekek oltásához is folyamatosan nyitva; az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket, és regisztrációjukat már érvényesítették. A gyermekek oltásáról itt írtunk bővebben.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)