Kitört a botrány, a 27 éves munkatársnő miatt menesztették az ukrán tudományos minisztert

Elbocsátotta az ukrán kormány Ihor Harbaruk helyettes oktatási és tudományos minisztert, miután hétvégén olyan fotó jelent meg róla, amelyen az őt kísérő 27 éves hivatali munkatársa látható, akit sokan eszkortnak gondoltak.

A botrány azt követően tört ki, hogy Andrij Szadovij lvivi polgármester közösségi oldalán fényképet tett közzé az oktatásiminiszter-helyettessel való megbeszélése után, amelyen hivatalnokok társaságában egy kihívóan öltözött, mély dekoltázsú, testhez simuló ruhát viselő fiatal nő látható.

Kezdetben az internetezők arra tippeltek, hogy a hölgy Szadovij eszkortja. Azonban gyorsan kiderült, hogy a 27 éves Krisztina Tyiskunról van szó, akit Ihor Harbaruk oktatásiminiszter-helyettes közeli munkatársaként vitt magával vidéki látogatására. A közösségi oldalakon azonnal pletykák jelentek meg arról, hogy Ihor Harbaruk és nem az alkalomhoz illően öltözött kísérője között nem csak munkakapcsolat van – írja a Kárpát.in.ua.

A kép azóta már nem található meg a polgármester oldalán, azonban a találkozóról további két fotót is megosztottak, amelyek alatt hozzászólásban többen is csatolták az említett felvételt. Többek között Mecsiszlav Moksickij metropolitával közzétett közös fotója alatt is.

Krisztina Tyiskun egyébként jelent van a közösségi oldalakon is, többek között a Facebookon és Instagramon. A fiókok azonban mindkét esetben privát beállítást kaptak.