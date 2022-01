Nem indít eljárást munkáltatója a verekedő fóti orvos ellen

Nem indít munkáltatója eljárást a bunyós fóti orvos ellen, azt viszont nem tudni, hogy van-e működési engedélye Lestár Ferencnek.

A fóti orvosokat cégük nemrég vette át, folyamatban van a szükséges engedélyek igazolása – tájékoztatta az Emergency Service Kft. vezetősége a Telexet. A cég válaszában azt írta:

A fóti ügyeletünkön történt dulakodással kapcsolatban a rendelkezésünkre álló információk, továbbá munkavállalónk meghallgatása után nem látjuk okát fegyelmi eljárás indításának. Az ügyben rendőrségi eljárás van folyamatban, mely eljárásban munkavállalónk sértettkénti meghallgatására került sor. Ezen eljárás alakulását cégünk figyelemmel kíséri, természetesen eredményének megfelelően jár el a későbbiekben.

Közölték, hogy szabályozott panaszkezelési eljárás keretében minden bejelentést a 30 napos határidőn belül kivizsgálnak, ennek eredményéről tájékoztatják a bejelentőt is. Az orvossal szemben jelenleg nincs folyamatban belső panaszkezelési eljárás, orvosszakmai hibát az elmúlt két évben nem követett el, etikai vizsgálattal nem kereste meg a céget a Magyar Orvosi Kamara.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy a „fóti verekedős orvosként” elhíresült Lestár Ferencre január 8-án támadt rá egy házaspár. Január 7-én éjjel telefonáltak neki azzal, hogy állítsa be a feleség vérnyomását gyógyszerfelírással, majd amikor az orvos közölte, hogy ez többalkalmas eljárás, és ügyeleti időben nem végrehajtható, szombat reggel ismét telefonáltak, majd személyesen mentek el hozzá. A nő ezt követően az orvost sértegetni kezdte, majd nekitámadt, Lestár Ferenc pedig megvédte magát, és ellökte a támadót. Utána a férj esett neki, amiből verekedés lett, mivel azonban az orvos civilben testépítő, így végül helybenhagyta az agresszív férfit. A rendőröket egy beteg hívta ki.

Később azonban arról érkezett információ, hogy az orvos állítólag máskor is keveredett tettlegességig fajuló nézeteltérésbe, korábbi kollégája, Elor Judit arról számolt be, hogy Lestár Ferencet a stílusa miatt több munkahelyéről is kirúgták, sőt 2014-ben vele is konfliktusba került, a nő állítása szerint egy alkalommal székestül nekinyomta egy radiátornak és fojtogatni kezdte, Lestár Ferencet jogerősen elítélték, a Budapest Környéki Törvényszék 2018 októberében ítélte el, a büntetést végül 1 év 6 hónap szabadságvesztésre mérsékelték, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztették.

Másik volt kollégája, Kunstár Edit szerint ugyanakkor Lestár Ferenc kiváló szakember, akit Pest megye legjobb orvosának is megválasztottak a sok sikeres újraélesztése miatt. Felettese, Grécs László korábban annyit közölt, hogy a jelenlegi helyzetben az orvos mellett állnak.

(via Telex)