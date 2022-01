Vasárnap közleményben tudatta az MSZP, hogy a párt Országos Elnöksége rendkívüli ülésén úgy döntött: kizárja soraiból, valamint parlamenti mandátumának visszaadására is felszólítja Bangóné Borbély Ildikót. A politikusnak azután kellett távoznia a Magyar Szocialista Pártból, hogy a múlt héten kiderült, hazudott a diplomájáról.

Az Országgyűlés honlapján elérhető önéletrajzában ugyanis azt állította a szocialista képviselő, hogy 2013-ban közgazdászként végzett a Budapesti Gazdasági Főiskolán (BGF).

A Mandiner azonban közérdekű adatigényléssel fordult a főiskola jogutódjához, a Budapesti Gazdasági Egyetemhez, amelytől azt szerették volna megtudni, a szocialista képviselő járt-e az egyetemre, valamint, hogy szerzett-e ott diplomát. A BGE válaszában azt írta, hogy

Bár több sajtótermék is megkereste az ügyben a MSZP-s politikust, egyikre sem reagált. Végül a szocialisták vasárnapi közleményükben gyakorlatilag beismerték, hogy az „iskolai végzettségével kapcsolatban megtévesztette a közvéleményt és a Magyar Szocialista Párt közösségét”.

Az MSZP ezzel lezártnak tekinti az ügyet, valamint elvárják, hogy a „Völner–Schadl korrupciós botrányban lebukott fideszes politikusok is távozzanak a közéletből”.

– így reagált közösségi oldalán Márki-Zay Péter az ügyre.

Az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje szerint tisztességesnek kell lenniük, hiszen a választók bizalmát kérve azt ígérik, hogy méltóbbak a kormányzás felelősségére.

„Amint kiderült, hogy az MSZP egyik képviselője sáros, pártja azonnal kizárta, a választáson nem indítja, mandátumát visszaköveteli. Csak így, csak egyenesen, csak következetesen vezet az út felfelé. Eközben a fideszes csalók ma is a helyükön ülnek, egymást mosdatva, érinthetetlenül” – zárta bejegyzését Márki-Zay Péter.

Kocsis Máté is megszólalt az ügyben. A Fidesz frakcióvezetője bejegyzésében azt írta:

Nagy kópék ezek a szocik, az már eccer biztos. Bangóné (is) kamuzott a végzettségéről, ezért most gyorsan kizárták a pártból, miközben nyilvánvalóan eddig is tudták ezt. Most viszont kapóra jött az ügy, mert Feriék elvittek egy csomó listás helyet, így az MSZP-nek jobb, ha a maradékra kevesebb emberük tart igényt. Még azt is kinézem belőlük, hogy ők maguk szivárogtatták ki az ügyet.