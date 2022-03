Gattyán György pártja is kapott öt percet a köztévén

Szatmári Péter elmondta, hogy 90 napja megalakult pártjának jelöltjei lefedik a magyar társadalmat a fodrásztól a művészig, az egyetemi hallgatótól a jogászig, a tanártól az asztalosig. Szatmári Péter szerint Magyarországon az emberek elvesztették a hitüket a politikusokban, a politika polarizált, így az embereknek nincs tényleges választási lehetőségük, kényszerből vagy szükségszerűségek miatt döntenek egyik vagy másik oldal mellett.

A Megoldás Mozgalom azonban elutasítja a szélsőségeket, mérsékelt szabadelvű, középen álló párt, amely nagy ügyek megoldására koncentrál; ezek a megoldások pedig elsősorban a civileknél, helyi közösségekben vannak

– idézi az MTI az elnököt, aki hozzátette, fontosnak tartja, hogy állami vezetők két ciklusnál hosszabb ideig ne legyenek pozícióban. Szatmári Péter elmondta: a párt programjának három központi fogalma a szív, az ész és a bátorság.

A szív az egészségügyre utal, melynek önálló minisztériumot szeretnének. Az ész a szellemi tőke és az oktatás fontosságára, a bátorság pedig a nagy rendszerek megváltoztatásához szükséges erőre és kitartásra utal

– fejtette ki. Szatmári Péter a Kossuth rádió csütörtök reggeli adásában beszélt a digitalizáció fontosságáról is, és úgy vélekedett: Magyarország lehetne Szilícium-völgy.

Új párt, új gondok

A Megoldás Mozgalmat Gattyán György üzletember, Magyarország egyik leggazdagabb embere alapította; azt, hogy indul a 2022-es országgyűlési választásokon, december 17-én jelentette be az ATV műsorában. A milliárdos már korábban is beszélt politikai ambícióiról, és a lapunknak adott interjújában már azt is elismerte korábban, hogy pártot alapított. A Megoldás Mozgalom programjáról itt írtunk bővebben; az a hír pedig a napokban jött, miszerint Gattyán György és Gődény György pártja ellen is nyomoz a rendőrség, erről itt írtunk bővebben.

A távirati iroda emlékeztet: a közmédia három héten keresztül a szavazólapon való megjelenés sorrendjében lehetőséget biztosít az országos pártoknak, pártszövetségeknek arra, hogy élő adásban, öt percben mutassák be választási programjuk fő gondolatait. Az Egységben Magyarországért ellenzéki szövetség programját Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt ismertette március 16-án, erről itt írtunk bővebben, az ellenzéki összefogás programjáról pedig ebben a cikkünkben írtunk.

Az országgyűlési választásokat 2022. április 3-án tartják, az erről szóló cikkeinket itt találja.

