Több mint egy év telt el azóta, hogy a rendőrség házkutatást tartott Szász Jánosnál. Lefoglalták a családtagok számítógépeit és telefonjait, sőt még a gyerekek online tanulásához használt gépeit is. Akkor megtiltották a kiváló és érdemes művésznek, hogy bármit is mondjon a történtekről, ám később elárulta, hogy a házkutatás és az, hogy eljött a Színház- és Filmművészeti Egyetemtől (SZFE), szorosan összefügg egymással.

Azt követően tartottak házkutatást a rendőrök, hogy Szász János jogi vitába keveredett a bangladesi orvoscsoportról készített dokumentumfilmje miatt. A rendező éveken keresztül dolgozott a magyar orvosok által szétválasztott ikerpár történetén, a jogi konfliktus pedig Szász János és egy érintett alapítvány között keletkezett.

A művész fél évvel a történtek után, 2021 szeptemberében azt mondta, hogy sosem felejti el azt a képet, amikor pisztollyal felmentek a gyermekeihez a háta mögött megbeszélni, hogy az édesapjuk hol tartja az eszközeit.

A kép még most is élénken él Szász Jánosban, aki több mint egy évvel a történtek után adott interjút a Blikknek.

Ami akkor történt, az nem elfelejthető, nem megbocsátható. Most már a napnál is világosabb, ki állt emögött, honnan indult ez az egész

– mondta Szász János, aki arról is beszélt, hogy Csókay András, a bangladesi sziámi ikreket bravúros műtéttel szétválasztó orvoscsoport vezetője igaz ember, ő az ikrek igazi megmentője az idegsebész csapatával együtt, és a mai napig jóban vannak.

Lerohanták, lerombolták az SZFE-t

Az elmúlt egy évben Szász János és Csókay András is többször elmondta az igazságot, Szász János pert is indított, egy félrevezetett újságnak pedig helyreigazítást is kellett közölnie.

A történteket a művész és a családja is traumaként élte meg, és bár sosem felejtik, maguk mögött hagyják. Szász Jánosnak egy évig nem volt munkája, január óta viszont Svédországban él, és a Királyi Színházban rendezi Gorkij Éjjeli menedékhely című darabját, amely egyúttal színházi demonstráció is az Ukrajnában történtek ellen, valamint az ellen, amit Magyarországon a kultúrával művelnek.

Stockholmban otthon érzem magam, rendkívüliek a munkakörülmények, életem legnagyobb kihívása ez a rendezés. Ez a felkérés is csak megerősít abban, hogy külföldön szükség van rám, a munkámra, míg otthon, a saját hazámban nem kapok lehetőséget

– mondja Szász János, hozzátéve, hogy 23 évig tanított az SZFE-n, amelyet aztán hirtelen átszerveztek, pontosabban lerohantak és leromboltak, és összekeverve a tanítást a politikával, hazug és igazságtalan vádak érték az intézményt és az ott dolgozókat.

Bár a művész maradhatott volna díszpintynek, nem tette meg, pedig örömmel tanított volna, miközben egyetemi tanárként alig keresett többet 250 ezer forintnál.

Azok, akik elorozták az egyetem irányítását, alig, vagy sosem tanítottak, többségük hataloméhes, dilettáns

– mondja Szász János, aki elárulta azt is, hogy bár most Svédországban tartózkodik, a családjával az Egyesült Államokban kezd új életet, mivel oda hívják, ráadásul nyolc éven keresztül a Harvard Egyetemen is tanított.

