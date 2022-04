Tényleg kihátráltak Márki-Zay Péter mögül az ellenzéki vezetők?

Beszéde után a Partizán élőben kapcsolta Márki-Zay Pétert, akinek Gulyás Márton meg is jegyezte, hogy nem látott mögötte mást a színpadon az összefogásból. A hatpárti ellenzék miniszterelnök-jelöltje azt válaszolta, „szokták mondani, hogy a sikernek sok anyja van, de a kudarc mindig árva”. Azt is megjegyezte, szerinte egyelőre nem arról van szó, hogy neki kell egyedül elvinnie a kudarc terhét, majd azt mondta, nem lesz meglepve, ha támadások jönnek a következő napokban.

Márki-Zay Péter elárulta: ő maga kérte, hogy a családja álljon csak fel vele a színpadra. Ezzel azt akarták üzenni, hogy ne költözzenek el a csalódottak az országból. „Szó sincs arról, hogy senki se állna ki mellettem” – szögezte le.

– fogalmazott hétfői posztjában Hadházy Ákos, aki egyébként Budapest 8-as számú választókerületében megnyerte a választást.

Márki-Zay Péter a választás éjszakáján azt mondta, ugyanúgy le van taglózva, mint mindenki más, és nem is akarja titkolni a csalódottságát, soha nem gondolta volna, hogy ez lesz az eredmény, ezen szerinte nincs mit szépíteni. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy nehéz idők következnek a választás után, mindig lesznek bűnbakok, utalt rá, hogy belőle is az lesz, de most nem engedhetik el egymás kezét, tovább kell küzdeniük.

Márki-Zay nélkül folytatja a Jobbik

Nem így gondolja Jakab Péter, a Jobbik elnöke, aki vasárnap éjfél körül a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt: jó eséllyel az Orbán-kormány nem húzza ki a következő négy évet, „rájuk fog omlani az a válság”, amelyet Orbán Viktor idézett elő. Kifejtette: fel kell készülnie az ellenzéknek, hogy ott álljanak, és átvegyék az ország irányítását.

Erre készülünk, de már Márki-Zay Péter nélkül

– jelentette ki Jakab Péter.

A jobbikos politikus szerint Márki-Zay Péter októberben hat párt hadseregét kapta meg, és „tetemes ellenzéki előnyt”, ebből fél év elteltével ellenzéki hátrány lett.

Talán a kevesebb és megfontoltabb beszéd most több szavazatot hozott volna

– utalt az ellenzéki miniszterelnök-jelöltre Jakab Péter.

Felidézte, hogy Márki-Zay Péter októberben arról beszélt, hogy leváltja az ellenzéket. A Jobbik-elnök szerint „valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta”.

Egy hétfői bejegyzésében úgy fogalmazott:

Vissza fogjuk szerezni azokat a jobbikos és baloldali szavazókat is, akiket a közös miniszterelnök-jelölt megszólalásai elriasztottak az egységes ellenzéktől.

Gyurcsány: Nem ő a legjobb kapitány

Vasárnap éjfél után Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a választási eredményt értékelő beszédében csak kapitányként említette Márki-Zay Pétert, de elég egyértelműen az ő felelősségét firtatta.

Kapitány nem attól lesz valaki, hogy megválasztják, kapitány attól lesz valaki, hogy biztonságos úton biztonságos kikötő felé vezeti a hajót. Aki a hajót viharba vezeti, nem éri el a kikötőt. Hiába állt ott a kormánynál, azt fogják gondolni, hogy nem ő a legjobb kapitány, és azt hiszem, hogy igazuk van

– fogalmazott Gyurcsány Ferenc. Hozzátette: a hajónak ettől függetlenül tovább kell mennie, hiszen a végső cél nem változott.

Kik vannak nagy tévedésben?

Hadházy Ákos hétfői Facebook-bejegyzésében azt írta:

Azok az ellenzéki vezetők, akik akár bújtatottan, akár durván a miniszterelnök-jelöltre akarják kenni a kudarcot, nagy tévedésben vannak. A kudarc oka ugyanis közös: az elmúlt években alig-alig tettünk valamit a propaganda legyőzéséért, a tisztességes választás feltételeinek kikényszerítéséért.

A független képviselő szerint az ellenzék elhitette magával és választóival, hogy „az összefogás önmagában elegendő a propaganda, a mérhetetlen sok pénz és a csalások által megsegített Fidesz legyőzésére”.

Azt is írta: a következő hetek döntő fontosságú kérdése, hogy az ellenzéki pártok a bűnbakkereséssel lesznek-e elfoglalva, vagy pedig felismerik, hogy az egyetlen út „cselekvő ellenállással kikényszeríteni a propaganda leállítását és a tisztességes választások feltételeit”.

Vona beleszállt Jakabba

Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke, a Második Reformkor Alapítvány vezetője az Indexen megjelent véleménycikkében keményen kritizálta egykori párttársát Jakab Pétert, hogy a választások éjszakáján „Gyurcsányhoz hasonlóan gyáván elmenekült, hagyta, hogy szerencsétlen Márki-Zay a családtagjaival tartson sajtótájékoztatót”.

Vona Gábor szerint a Facebookon közvetített éjféli beszédében Jakab Péter „elérte a mélypontot”, amikor saját felelősségét teljesen megkerülve „inkább a földön fekvőt kezdte rugdosni”.

Jár érte a leárazott parizer! A Jobbiknak a legjobb az lenne, ha Jakab Péter lemondana, a májusi tisztújításon átadná a helyét valakinek, ő pedig menne a visszavonuló Gyurcsány helyére a DK-ba, ahová való

– írta a Második Reformkor Alapítvány vezetője.

Az LMP igen, a Momentum nem keres bűnbakot

Hétfői online sajtótájékoztatóján Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke arról beszélt a választási eredménnyel kapcsolatban, hogy értékelni kell majd a kampányt, de példaként megemlítette: lehet, hogy nem tett jót, hogy a miniszterelnök-jelöltjük egy „végtelen monológgá változtatta” a kampányukat.

A Magyar Hangnak azt nyilatkozta: természetesen egy miniszterelnök-jelöltnek komoly és döntő felelőssége van egy győzelemben és a vereségben, ez a kérdés megkerülhetetlen, de nem lehet azt mondani, hogy csak és kizárólag őt terhelné.

Persze most már lehet beszélni arról, hogy Márki-Zay vétett hibákat, túlbeszélte az elmúlt időszakot, ráadásul az ő csapata működtette a kampány operatív és kommunikációs részét, amely nem volt profi minden elemében. Vagyis az ő munkáját is értékelni kell majd

– mondta Kanász-Nagy Máté a Magyar Hangnak.

Donáth Anna, a Momentum elnöke hétfőn Facebook-oldalán közölte: nincs mit szépíteni, elvesztették ezt a választást, de nem szabad most egy-egy bűnbakot keresniük. „Ezért a bukásért ugyanis ellenzéki politikusként mindannyian felelősséggel tartozunk” – írta a Momentum elnöke.

