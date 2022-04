A szavazatok újraszámolását követeli a Mi Hazánk

Szombaton a levélszavazatok megszámlálásával elérte a száz százalékot a voksok feldolgozottsága. Ezzel kiderült, hogy pontosan melyik pártnak hány mandátum jut majd a következő négy évben.

Szombat este azonban a Mi Hazánk Mozgalom kifogást emelt az ellen, hogy a levélszavazatok megszámlálása után elvesztettek egy szavazatot. A párt az Indexhez is eljuttatott közleményében azt írta:

Az utolsó pillanatban elvettek egy mandátumot a Mi Hazánk képviselőcsoportjától [...]. A szavazatok 99 százalékának megszámlálásakor még mindig 7 parlamenti mandátummal rendelkezett a Mi Hazánk, de ahogy a külhoni voksokat kezdték összesíteni, rohamosan csökkenni kezdett a Mi Hazánk százalékos eredménye, és egy egyéni választókerületben történt, csupán néhány szavazaton múló fordítás miatt is nőtt a Fidesz listájára érkező töredékszavazatok aránya.

Kimondhatjuk, hogy mindössze 48 (!) szavazat alapján vették el a Mi Hazánktól a hetedik mandátumot

– állítják közleményükben. Emlékeztettek: a szavazás előtt Erdélyben találtak olyan megsemmisített szavazólapokat is, „amelyeken jól láthatóan a Mi Hazánkra is adott voksok voltak”. Ezen kívül arra is emlékeztettek, hogy a Délvidéken „a Fidesszel szoros kapcsolatokat ápoló VMSZ aktivistái kézbesítették, átvételi elismervény nélkül, a választásokon szavazati joggal rendelkezők szavazólapjait”, amely ugyancsak felveti a választási csalás gyanúját.

A vizsgálatok lezárásáig nem fogadjuk el a jelenlegi helyzetet. Egyúttal a szavazatok újraszámolását és ellenőrzését kezdeményezzük, jogorvoslattal élünk!

– közölte a Mi Hazánk Mozgalom.

(Borítókép: a Mi Hazánk Mozgalom eredményvárója 2022. április 3-án. Fotó: Ruzsovics Dorina / Index)