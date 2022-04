Fodor Gábor: Harminc év óta ez a leggyengébb ellenzék, mindenkinek le kellene mondania

A Mandinernek interjút adó Fodor Gábort, az SZDSZ és a Magyar Liberális Párt korábbi elnökét különösebben nem lepte meg az újabb választási eredmény, miután már április 3. előtt is többször elmondta, hogy masszív Fidesz-győzelemre számít. Újabb kétharmadra azonban ő sem gondolt.

A győzelmi képlet szerinte viszonylag egyszerű: a kormány keményebben beleállt a mostani kampányba.

…a baloldal mostani veresége mindenen túltesz. Meglepődve nézem azt is, ami azóta történt: az ember azt gondolná, hogy ha egy kis idő elteltével is, de levonják a tanulságokat. Ehelyett azt látom, hogy az egész garnitúra ugyanott folytatja, ahol a választás előtt abbahagyta. Nincs önreflexió, kevés a szerénység, és az okok alapos kutatása is elmarad