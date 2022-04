Több mint nyolcezerszer hívta az exét egy volt rendőr

Az ügy hétfői előkészítő ülésén a Berettyóújfalui Járásbíróságon ismertették az ügy részleteit. A vádlott, egy volt címzetes rendőr zászlós 2011 augusztusától 2019. június elejéig élettársi kapcsolatban élt a sértettel. Kapcsolatuk azonban már 2018 őszén megromlott, ezért a sértett már akkor felszólította a vádlottat, hogy a tulajdonában álló, de közösen használt házukból költözzön el.

A férfi erre nem volt hajlandó, ezért folyamatosak voltak a veszekedések közöttük, amelynek hatására végül a sértett költözött el a saját házából 2019. június 6-án. Az ingatlant a nő később el is adta a vádlottnak. A férfi azonban mindezek mellett sem tudta elfogadni, hogy véget ért a kapcsolat, ezért naponta többször hívta telefonon a sértettet,

és követelte, hogy költözzön vissza hozzá, mert ha nem teszi meg, akkor bántalmazni fogja és megöli.

A férfi a vádirat szerint azt mondta a nőnek, hogy ha nem vele fog élni, akkor mással sem fog, és azzal fenyegette, hogy gépkocsival elüti. A nő 2019. július 15-én közölte a sértettel, hogy be fog menni a rendőrségre, mire a férfi azt mondta, hogy akkor végez vele. Pár nappal később szintén azzal fenyegette a nőt, hogy agyonüti.

Az asszony végül július 26-án tett feljelentést. Ekkor a férfi ellen nyomozás indult, és megszűnt a szolgálati jogviszonya is. A vádirat szerint a vádlott ezután is hívogatta a sértett, valamint rendszeresen követte is volt élettársát a berettyóújfalui munkahelyétől a közös gyermekük iskolájáig, majd onnan a lakásáig is.

2019. október 23-án egy berettyóújfalui élelmiszerbolt előtt a sértettet leköpte, majd a bal fülét meg is húzta. Néhány nappal később a lakása előtt várta meg a munkából hazatérő nőt. Az asszony kérte, hogy távozzon, és hagyja békén, mire a férfi pofon vágta.

Az ügyészség szerint a vádlott 2019. július 6. és november 13. között összesen 8115 alkalommal kereste és hívta telefonon volt élettársát.

Még a rendőri szolgálat közben is hívogatta őt, amíg fel nem függesztették a jogviszonyát.

A férfi abban a néhány hónapban naponta átlagosan 30 alkalommal telefonált, de ha a nő nem vette fel, akkor ez 50-60 alkalomra emelkedett.

Az előkészítő ülésen a vádirat ismertetése után az ügyészség a vádlottal szemben beismerő nyilatkozat, valamint a tárgyaláshoz való jogról történő lemondás esetén mértékes indítványt tett a büntetésre. A férfi ennek megfelelően elismerte a bűncselekmények elkövetését, a tárgyaláshoz való jogáról pedig lemondott.

Az elsőfokú bíróság a férfit zaklatás bűntettében, testi sértés vétségében és garázdaság vétségében mondta ki bűnösnek,

büntetésképp pedig 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását a bíróság 2 évi próbaidőre felfüggesztette.

A bíró az ítélet indoklásakor súlyosbító körülményként értékelte az ilyen és ehhez hasonló bűncselekmények elterjedtségét, ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott büntetlen előéletét és azt, hogy utóbb megbánó magatartást tanúsított.

A bíróság ítélete még nem jogerős, mivel az ügyészség tudomásul vette, de a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. Az ügy a Debreceni Törvényszéken folytatódik – áll a bírósági közleményben.

