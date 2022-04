Pedagógussztrájkkal zárulhat a tanév az iskolákban

Május végén alakulhat meg az új kormány, ami azt jelenti, hogy a pedagógus-szakszervezetek által kezdeményezett sztrájktárgyalások is csak leghamarabb június elején folytatódhatnak. Az érdekvédők arra hívták fel a figyelmet, hogy a határozatlan ideig tartó munkabeszüntetést a választások miatt csupán felfüggesztették, de azt bármikor, akár közvetlenül a nyári szünet előtt is lehet folytatni.

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor a választások után tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a kormányalakítás nem lesz egy gyors folyamat, valószínűleg május végénél hamarabb nem is zárul le. Mindez azt jelenti, hogy a pedagógus-szakszervezeteknek csupán két-három hetük marad, hogy még ebben a tanévben érvényesítsék a követeléseiket.

Ha nem érünk el az új kormánnyal gyors, azonnali eredményt, akkor folytatjuk a sztrájkot. Megegyezés nélkül nem szeretnénk nyári szünetre elmenni, a legjobb az lenne, ha a tanév végén megállapodhatnánk arról, hogy ősztől milyen feltételek mellett folytatódjon az oktatás

– mondta az Indexnek Nagy Erzsébet, a PDSZ képviselője, aki kiemelte, hogy a sztrájkköveteléseik nem változtak, továbbra is 45 százalékos béremelést, a pluszórák kifizetését és a munkaterhek csökkentését követelik.

Ezzel szemben Orbán Viktor szintén a nemzetközi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy háromszor 10 százalékos béremeléssel készülnek a pedagógusoknak. Mint ismert, idén januárban is 10 százalékos emelést kaptak a tanárok, de az csak a pótlékokra vonatkozott, a tanárok fizetése pedig továbbra is a 2014-es minimálbérhez van kötve. A miniszterelnök arra a kérdésünkre, hogy ez utóbbiban is lehet-e változás, a következőt válaszolta:

Én nem attól remélném a béremelést, hogy össze van kötve a minimálbérrel az ő bérük, hanem attól, hogy a kormány belátja, hogy a pedagógusok alul vannak fizetve – ami megfelel a helyzetnek –, és mindent megtesz azért, hogy emelje a fizetésüket. Szerintem ez a meggyőződés az, ami esélyt teremt a béremelésekre, nem pedig valami automatizmus.

Nagy Erzsébet ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszterelnök által elmondottak továbbra sem teszik vonzóvá a pedagógusi pályát, pedig már most óriási a tanárhiány.

Hasonló véleményen van Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, aki megkeresésünkre hangsúlyozta: számításaik szerint öt éven belül 22 ezer pedagógus fog nyugdíjba menni, és a mostani feltételek mellett nem lesz, aki pótolja őket.

A szakszervezeti vezető kiemelte, noha a március 16-tól meghirdetett, határozatlan ideig tartó sztrájkot nem sokkal a választások előtt felfüggesztették, a sztrájkbizottság jelenleg is dolgozik.

Az új kormány megalakulásáig a legfontosabb feladatunk, hogy felmérjük a sztrájk alatt tapasztalt jogsértéseket. Számos kolléga fordult hozzánk azzal a panasszal, hogy a munkabeszüntetés idejére több bért vontak le tőle, mint amennyit a szabályoknak megfelelően kellett volna. A különböző ügyek kivizsgálását megkezdtük, sőt, több esetben már a korrekció is megtörtént. Ez az intézkedés elengedhetetlen ahhoz, hogy az esetlegesen jövőben is sztrájkoló kollégák biztonságban érezzék magukat

– emelte ki Szabó Zsuzsa, aki beszélt arról is, hogy a 45 százalékos azonnali béremelés csak a kezdet, a ciklus végéig a kormánynak összességében 50-60 százalékos béremelést kellene biztosítani ahhoz, hogy a tanárok fizetése elérje a diplomás átlagbér 85 százalékát, ami „nem egy túlzó kérés”.

Arra a kérdésre, hogy mire számít, az újonnan megalakuló kormány teljesíteni fogja-e a követeléseiket, elmondta: már a háromszor 10 százalékos emelés is azt jelzi, hogy végre észrevették, változásra van szükség. „Bízunk benne, hogy ennél többet is kiharcolhatunk, mi mindent meg fogunk tenni ennek érdekében” – tette hozzá a PSZ elnöke.

