Sok pedagógus dolgozik árufeltöltőként a nyári szünetben

Az alacsony fizetés miatt egyre több pedagógus kényszerül arra, hogy a vakáció alatt is munkát vállaljon – erről beszélt az Indexnek a Pedagógusok Szakszervezetének két vezetője. Szabó Zsuzsa és Gosztonyi Gábor szerint a klasszikus táboroztatás mellett a kereskedelemben is sokan helyezkednek el átmenetileg, a tanárok az élelmiszerüzletekben nemegyszer még részmunkaidőben is többet keresnek, mint az iskolában. Nem véletlen, hogy már több százan letétbe helyezték a felmondásukat, jelezvén, hogy komolyabb oktatási bérrendezés nélkül végleg elhagyják a pályát.